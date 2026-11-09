Carrick tranh cãi gay gắt với phóng viên sau trận hòa điên rồ 4-4 của Man Utd

Carrick nổi giận đáp trả cực gắt phóng viên về chuyện sa thải.

HLV Michael Carrick khẳng định sẽ không từ chức khi liên tục bị phóng viên chất vấn về tương lai, ngay sau trận hòa kịch tính 4-4 trước Aston Villa ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến Manchester United tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi rơi xuống nhóm xuống hạng.

Trận hòa ngay tại Old Trafford khiến Man Utd tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và phải trải qua đợt tập trung đội tuyển quốc gia kéo dài hai tuần trong nhóm ba đội cuối bảng. Đây là thời gian dài nhất "Quỷ Đỏ" phải nằm ở vị trí rớt hạng kể từ năm 1986. Đội bóng của Carrick mới chỉ thắng 1 trong 10 trận đầu mùa tại Ngoại hạng Anh – khởi đầu tệ nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson đến thay Ron Atkinson cách đây 40 năm. Không những vậy, Man Utd đã nhận tổng cộng 30 bàn thua trên mọi đấu trường mùa này, mức cao nhất trong số các câu lạc bộ thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Không khí căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm trong buổi phỏng vấn sau trận. Phóng viên Patrick Davison của Sky Sports nhắc lại việc chiến lược gia người Anh từng nói ông có thể ra đi nếu điều đó tốt nhất cho CLB. Carrick lập tức đáp trả dứt khoát: "Không, chuyện đó sẽ không xảy ra".

Carrick có trao đổi căng thẳng với phóng viên sau trận đấu của MU (Ảnh: Getty)

Khi Davison tiếp tục gặng hỏi Carrick chờ đợi điều gì trong vài tuần tới và nhận định ban lãnh đạo chắc chắn sẽ phải thảo luận về tương lai của ông, Carrick phản ứng gay gắt: "Có thật vậy không?". Cần biết rằng Tổng giám đốc Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đều dự khán trên khán đài Old Trafford trận này. Sau một hồi đôi co, nhà cầm quân người Anh thừa nhận: "Các anh biết tình hình rồi, chúng tôi thắng quá ít trận. Tôi vẫn kỳ vọng sẽ tiếp tục công việc đang làm, phát huy những gì đội đã làm tốt hôm nay, sửa một vài sai sót và giành chiến thắng".

Nhìn lại diễn biến trên sân, Man Utd liên tục tự làm khó mình khi để thủng lưới hai bàn liên tiếp ở ngay đầu mỗi hiệp. Aston Villa vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Alysson (1'), Nicolas Jackson (4'), John McGinn (48' - pen) và Leon Goretzka (53'). Trong khi đó, các pha lập công của Bruno Fernandes (16' - pen) và Youri Tielemans (44') giúp chủ nhà duy trì hy vọng.

Giải thích về màn rượt đuổi tỷ số, Carrick chia sẻ: "Chúng tôi tự làm khó mình bằng những sai lầm mà các cầu thủ biết là có thể tránh được. Những bàn thua đến dồn dập khiến đội phải liên tục rượt đuổi. Tôi nghĩ chúng tôi chơi hay hơn, không bỏ cuộc và luôn tin có thể gỡ lại. Thú thật, tôi thất vọng vì vẫn không thắng".

Trên khán đài, CĐV Man Utd vẫn dành sự ủng hộ cho Carrick và các học trò, đồng thời chĩa mũi nhọn phản đối về phía các chủ sở hữu cùng Berrada và Wilcox. Dù vậy, một vài làn sóng la ó đã xuất hiện khi Diogo Dalot bị thay ra ở phút 66 sau phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Nhắc về học trò, Carrick lên tiếng bênh vực: "Diogo đã phạm lỗi dẫn đến phạt đền và cậu ấy biết điều đó. Cậu ấy có thể xử lý tốt hơn, nhưng luôn hết mình vì đội bóng".

Sự thay đổi người sau đó đã phát huy tác dụng khi Patrick Dorgu vào sân thay Dalot, kiến tạo cho Joshua Zirkzee rút ngắn tỷ số xuống 3-4 ở phút 90+2, trước khi chính anh đánh đầu gỡ hòa 4-4 ấn tượng ở phút 90+6.

Phát biểu sau màn giải cứu đội nhà, Dorgu nhấn mạnh: "Hòa vẫn hơn thua, nhưng mỗi người cần tự hỏi mình đã làm đủ chưa. Chúng tôi phải chiến đấu vì HLV, vì CLB và cùng nhau thoát khỏi tình cảnh này". Đồng quan điểm, Matheus Cunha khẳng định cả dàn cầu thủ lẫn ban huấn luyện đều phải tự nhìn lại bản thân khi một đội bóng tầm vóc như Man Utd lại rơi vào nhóm nguy hiểm.

Sau hai tuần tạm nghỉ cho đợt tập trung ĐTQG, áp lực dành cho Michael Carrick và các học trò sẽ lên đến đỉnh điểm khi Man Utd phải làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 22/11.