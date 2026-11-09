Sự cố sập khán đài trong trận đấu ở Na Uy: 5 CĐV rơi xuống, 1 người nhập viện cấp cứu

Trận đấu ở Na Uy tạm dừng gần 1 tiếng, CĐV nhập viện khẩn cấp do sập khán đài.

Sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại giải vô địch quốc gia Na Uy (Eliteserien) vào chiều 8/11 khi một phần khán đài trên sân Alfheim bất ngờ đổ sập giữa trận đấu giữa Tromso và Bodo/Glimt, khiến 5 cổ động viên bị rơi xuống phía dưới và 1 người phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc diễn ra ở phút 41 của trận derby miền Bắc Na Uy khi tỷ số đang là 0-0. Sự cố xuất hiện tại khu vực phía sau khung thành – nơi có khoảng 600 cổ động viên đội khách Bodo/Glimt đang cuồng nhiệt cổ vũ. Trong lúc đám đông reo hò, một phần sàn khán đài bất ngờ sụt đứt, hất văng 5 khán giả xuống bên dưới. Trọng tài ngay lập tức cho dừng trận đấu để lực lượng y tế và cứu hộ khẩn cấp tiến vào hiện trường.

Sự cố khiến khán đài bị sập (Ảnh: The Sun)

Trước tình hình hỗn loạn, cầu thủ hai đội nhanh chóng được yêu cầu rút vào phòng thay đồ. Cảnh sát Na Uy cũng có mặt để lập hàng rào an ninh, khẩn trương sơ tán khán giả khỏi khu vực nguy hiểm và tiến hành phong tỏa nhằm điều tra nguyên nhân.

Ông Simen Pedersen, người phát ngôn của câu lạc bộ Bodo/Glimt xác nhận một trong số năm nạn nhân đã được đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu, song người này vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo khi di chuyển. Mức độ chấn thương của bốn cổ động viên còn lại cũng như thiệt hại về kết cấu khán đài hiện chưa được công bố chi tiết.

Sau gần một giờ đồng hồ tạm dừng để khắc phục sự cố và đảm bảo các điều kiện an toàn, trận đấu được cho phép tiếp tục vào lúc 16h. Ngay sau khi bóng lăn trở lại, tiền đạo Ola Brynhildsen đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 43, giúp Bodo/Glimt giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước đội chủ nhà Tromso.