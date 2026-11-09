Sự cố dở khóc dở cười: CĐV dùng xích khóa cổng, "nhốt" cầu thủ không cho đi thi đấu

Bóng đá Hà Lan, CĐV bao vây xe buýt, "nhốt" cầu thủ đội nhà ở trung tâm huấn luyện.

Bóng đá Hà Lan vừa trải qua một sự cố dở khóc dở cười khi trận derby vùng Gelderland giữa Vitesse và De Graafschap tại giải hạng Nhất (Eerste Divisie) phải hủy bỏ vào phút chót. Nguyên nhân không bắt nguồn từ thời tiết hay sự cố kỹ thuật trên sân, mà xuất phát từ màn phản đối bộc phát nhưng vô cùng quyết liệt của các cổ động viên đội khách.

Mọi chuyện bắt đầu từ quyết định của chính quyền thành phố Arnhem khi áp đặt các quy định an ninh nghiêm ngặt, bao gồm việc cấm CĐV De Graafschap mang theo các dụng cụ cổ vũ truyền thống vào sân GelreDome. Một nhóm cổ động viên quá khích của De Graafschap đã chọn một phương án phản đối chưa từng có tiền lệ.

Sáng 20/12/2024, thay vì di chuyển tới sân của đối thủ, hàng trăm CĐV đã kéo đến bao vây trung tâm huấn luyện De Bezelhorst tại Doetinchem – nơi xe buýt của De Graafschap sửa sang chuẩn bị xuất phát. Không dừng lại ở việc dàn hàng ngang chặn đầu xe buýt, nhóm người này thậm chí còn dùng dây xích sắt khóa chặt cổng ra vào của trung tâm huấn luyện, kiên quyết không cho ban huấn luyện và các cầu thủ bước ra ngoài.

Sự cố xảy ra ở Hà Lan (Ảnh: nltimes)

Dù đại diện ban lãnh đạo De Graafschap đã ra mặt đối thoại nhằm giải tỏa căng thẳng, tình hình vẫn không thể cứu vãn trước thái độ kiên quyết của người hâm mộ. Sự việc kéo dài khiến đội khách không thể di chuyển đúng kế hoạch. Đến 12h15 cùng ngày, phía Vitesse buộc phải đưa ra thông báo chính thức về việc hủy trận đấu và mở cửa cho khán giả trên khán đài GelreDome trở về nhà.

Sự cố hy hữu này lập tức hứng chịu phản ứng gay gắt từ Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB). Đại diện KNVB khẳng định đây là hành vi không thể chấp nhận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chuyên nghiệp của giải đấu. Vụ việc hiện đã được chuyển sang Ban Kỷ luật độc lập để xem xét mức án phạt dành cho các bên liên quan.