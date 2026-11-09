Trần Đức Lâm và Đan Linh Hương mỗi người giành một cú Triple Crown trên đất Mỹ, trong khi các tay vợt U12 góp thêm hai huy chương cho đoàn Việt Nam.

Cả 5 nội dung U14 tại PPA Worlds 3000 ở Dallas, Mỹ đều có tay vợt Việt Nam bước lên bục cao nhất. Đặc biệt tất cả đều thuộc về 2 cái tên Trần Đức Lâm và Đan Linh Hương.

Ở chung kết đơn nam, Đức Lâm chạm trán tay vợt chủ nhà Bennett Miller. Ván mở màn giằng co tới 10-10 trước khi Đức Lâm ghi liền hai điểm để thắng 12-10. Sang ván hai, tay vợt Việt Nam tạo được cách biệt lớn hơn, thắng 11-5 để khép lại trận đấu. Đức Lâm còn có một chức vô địch khác bên cạnh Nguyễn Gia Hưng ở nội dung đôi nam U14.

Với Linh Hương, tấm HCV đôi nam nữ năm nay đánh dấu một bước tiến ngay tại Dallas. Cũng ở giải này một năm trước, cô giành HCB U14 khi đánh cặp với Trần Đức Khang. Lần trở lại, ngoài chức vô địch cùng Đức Lâm và danh hiệu đơn nữ, Linh Hương còn cùng Trần Hồ Đan Thanh giành HCV đôi nữ. Như vậy, cả Linh Hương lẫn Đức Lâm đều hoàn tất Triple Crown, tức vô địch cả ba nội dung mình tham dự tại cùng một giải.

Ở lứa U12, Nguyễn Vũ Hải Khang cũng hai lần bước lên bục nhận huy chương. Sau tấm HCB đơn nam, Hải Khang cùng Lê Duy Bảo giành HCĐ đôi nam. Tính chung hai lứa tuổi, các tay vợt trẻ Việt Nam khép lại PPA Worlds 3000 với 7 huy chương, gồm 5 vàng, 1 bạc và 1 đồng.

Thành tích ở Dallas là tín hiệu đáng mừng cho pickleball Việt Nam. Trong khi Đức Lâm và Linh Hương cho thấy các tay vợt Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với bạn bè quốc tế ở cả nội dung đơn lẫn đôi, những tấm huy chương của lứa U12 cũng cho thấy phía sau hai nhà vô địch đã có thêm những gương mặt đáng chờ đợi. Với thế hệ này, điều quan trọng sau giải đấu là có thêm cơ hội tập luyện và thi đấu quốc tế thường xuyên. Đó sẽ là bước đệm để các em tiến từ sân chơi trẻ lên những hạng đấu cao hơn và xa hơn là góp mặt ở các giải chuyên nghiệp.