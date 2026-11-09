Bị dẫn 0-2 trong trận chung kết, Tama Shimabukuro cùng JW Johnson thắng liền ba ván để giành danh hiệu đầu tiên kể từ khi đánh cặp.

PPA Worlds 3000 là một trong những giải đấu danh giá nhất của pickleball chuyên nghiệp. Giải thuộc cấp độ Major của PPA Tour, quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới và mang về 3.000 điểm xếp hạng cho nhà vô địch ở mỗi nội dung. Tại Farmers Branch, Texas (Mỹ) ngày 8/11, một trong những người bước lên bục cao nhất lại là cậu bé mới 15 tuổi, Tama Shimabukuro.

Đánh cặp cùng JW Johnson, Tama bước vào chung kết đôi nam gặp Christian Alshon và Andrei Daescu. Hai đối thủ vừa loại cặp hạt giống số một Ben Johns - Gabe Tardio với tỷ số 11-9, 11-6 ở bán kết. Họ tiếp tục chơi áp đảo trong trận tranh cúp khi thắng hai ván đầu cùng với tỷ số 11-5. Lúc này, Alshon và Daescu chỉ cần thêm một ván thắng để lên ngôi.

Thế trận đổi chiều ở set thứ ba. Tama chơi tự tin hơn, cùng JW Johnson thắng 11-4 để rút ngắn cách biệt. Set thứ tư là set đấu căng thẳng nhất trận, nhưng cặp hạt giống số 4 vẫn thắng 11-8 để đưa trận chung kết về thế cân bằng. Đến ván quyết định, Tama và JW Johnson chỉ để đối thủ ghi 4 điểm, khép lại cuộc lội ngược dòng 3-2.

Trước khi phải đánh đủ năm set ở chung kết, Tama và JW Johnson đã vượt qua ba vòng liên tiếp mà không thua set nào. Họ lần lượt đánh bại Matt Wright - John Lucian Goins ở vòng 1/8 và Riley Newman - Noe Khlif ở tứ kết. Đến bán kết, cả hai thắng 11-4, 11-6 trước CJ Klinger - Eric Oncins, bộ đôi vừa chấm dứt hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Hayden Patriquin và Federico Staksrud.

Với khán giả Việt Nam, “ông cháu” Tama từng gây chú ý khi đối đầu Lý Hoàng Nam ở tứ kết đơn nam PPA Hanoi Cup hồi tháng 4. Một tháng sau, cậu đánh bại Hunter Johnson tại Atlanta để lần đầu vào chung kết một giải PPA Tour. Giờ đây, không chỉ ghi dấu bằng những bước tiến ở nội dung đơn, Tama đã cùng JW Johnson giành chiếc cúp đôi nam danh giá tại PPA Worlds 3000.