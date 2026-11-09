Messi đi vào lịch sử MLS

Lionel Messi đi vào lịch sử khi bảo vệ thành công danh hiệu Vua phá lưới MLS.

Siêu sao Lionel Messi vừa chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới (Golden Boot) MLS 2026 trong màu áo Inter Miami. Màn trình diễn xuất sắc này đưa anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải Nhà nghề Mỹ bảo vệ thành công chiếc giày vàng ở hai mùa giải liên tiếp.

Sau khi khép lại lượt trận cuối đầy kịch tính, tiền đạo người Argentina chính thức dẫn đầu danh sách ghi bàn với 26 pha lập công sau 31 lần ra sân. Không chỉ thể hiện bản năng săn bàn thượng thừa, El Pulga còn đóng góp tới 17 đường kiến tạo, trực tiếp ghi dấu giày vào 43 bàn thắng cho Inter Miami mùa giải 2026.

Messi đi vào lịch sử giải bóng đá Mỹ (Ảnh: Getty)

Ở mùa giải 2025, tiền đạo người Argentina từng khiến giới thưởng thức kinh ngạc khi ghi tới 29 bàn thắng chỉ sau 28 trận ra sân, đạt hiệu suất nhả đạn khủng khiếp để độc chiếm danh hiệu tay săn bàn số một giải đấu. Bước sang mùa giải MLS 2026, dù phải đối mặt với sự chăm sóc kỹ lưỡng hơn từ các hàng phòng ngự đối phương, El Pulga vẫn duy trì phong độ đỉnh cao với 26 pha lập công sau 31 trận, đồng thời đóng góp thêm 17 đường kiến tạo cho các đồng đội.

Thành tích 55 bàn thắng qua hai mùa giải không chỉ phản ánh đẳng cấp vượt trội của Messi mà còn đánh dấu một mốc sơn chưa từng có trong lịch sử MLS. Việc duy trì bản năng săn bàn sát thủ ở độ tuổi U40 khẳng định giá trị bền vững của chân sút huyền thoại, qua đó tạo đà tâm lý hoàn hảo để anh cùng Inter Miami tự tin chinh phục chiếc cúp vô địch MLS Cup ở giai đoạn play-off khốc liệt phía trước.