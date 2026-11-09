Faker và T1 chính thức bị loại khỏi CKTG 2026, LMHT chắc chắn có nhà vô địch mới

BLG đã chiến thắng T1 3-1 ở bán kết ngày 09/11/2026, chính thức bước vào Chung kết của CKTG 2026. Từ năm 2013, đội tuyển T1 chưa từng thua một đại diện LPL nào ở vòng knockout CKTG và kỷ lục này đã bị phá vỡ.

Bilibili Gaming (BLG) là đội thứ hai giành vé vào chung kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026), sau khi thắng T1 với tỷ số 3-1 ở loạt Bo5 bán kết ngày 09/11/2026. Kết quả này chấm dứt hành trình bảo vệ ngôi vương của nhà đương kim vô địch. Nó cũng cho BLG cơ hội làm lại sau trận chung kết CKTG 2024, khi họ thua chính T1.

Ở trận tranh chiếc cúp Summoner’s Cup, đối thủ của BLG là Gen.G. Đội nào thắng, CKTG 2026 cũng có nhà vô địch mới. Với LPL, đây là cơ hội hiếm hoi để kết thúc giải đấu bằng một chức vô địch thế giới sau nhiều năm chờ đợi.

BLG giành được gì, T1 mất gì?

Có vé vào chung kết, BLG chắc chắn xếp ít nhất thứ hai và nhận ít nhất 800.000 USD tiền thưởng. Dù vậy, điều đội tuyển Trung Quốc nhắm đến là chiếc Summoner’s Cup đầu tiên trong lịch sử của họ, kèm phần thưởng 1 triệu USD dành cho nhà vô địch.

T1 dừng bước ở vị trí đồng hạng 3-4 và nhận 400.000 USD. Thất bại này khép lại tham vọng vô địch thế giới bốn năm liên tiếp, đồng thời khiến đội tuyển Hàn Quốc chưa thể nâng số danh hiệu CKTG lên con số 7. Sau ba năm liền đứng trên đỉnh, T1 phải nhường lại ngai vàng.

Chuỗi 13 năm của T1 trước LPL kết thúc

Trận thắng của BLG còn chấm dứt một trong những thống kê đáng tự hào nhất của LMHT chuyên nghiệp. Hơn một thập kỷ qua, từ thời SK Telecom T1 đến đội hình hiện tại, T1 luôn được coi là khắc tinh của các đội tuyển Trung Quốc tại CKTG.

Chuỗi này bắt đầu từ CKTG 2013, khi SKT T1 thắng Royal Club 3-0 trong trận chung kết để lần đầu vô địch thế giới. Từ đó, mỗi lần chạm trán các đại diện LPL ở sân chơi này, kịch bản thường lặp lại: đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng ở những thời khắc quyết định, nhiều trận với cách biệt rất sít sao.

Những cái tên từng thua T1 ở vòng knockout gồm RNG, JDG và BLG. Tại CKTG 2023, Faker và đồng đội lần lượt thắng ba đại diện LPL là LNG, JDG và WBG trên đường lên ngôi. Một năm sau, T1 thắng chính BLG 3-2 ở trận chung kết CKTG 2024.

Chuỗi trận thắng ấy biến T1 thành nỗi ám ảnh với LPL, và cái tên luôn được nhắc đến sau mỗi trận là Faker. Trước bán kết năm nay, Faker chưa từng thua một loạt Bo5 nào trước đại diện Trung Quốc ở vòng knockout CKTG.

Bức tường tâm lý đã đổ, BLG còn một trận

Với trận thắng 3-1, BLG không chỉ có vé vào chung kết mà còn phá được bức tường tâm lý tồn tại nhiều năm giữa LPL và T1. Với T1, đây là thất bại đáng tiếc, nhất là khi họ từng được xem là đối thủ mà các đội Trung Quốc gần như không thể vượt qua ở CKTG.

Dù vậy, một chuỗi thống kê bị phá không xóa đi những gì T1 đã làm được. 13 năm đối đầu với LPL để lại nhiều trận đấu đỉnh cao và những khoảnh khắc đi vào lịch sử LMHT. Di sản của Faker và đồng đội vẫn là một trong những chương rực rỡ nhất của CKTG.

Giờ đây, BLG chỉ còn cách chiếc cúp một trận. Ngày giờ cụ thể của trận chung kết với Gen.G vào ngày 15/11 tới.