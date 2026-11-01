Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026: Kỷ nguyên danh vọng mới khắc tên FPT Polytechnic

Ngày 07/11/2026, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành tâm điểm của cộng đồng esports Việt Nam khi Vòng Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 chính thức diễn ra, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm Liên Quân Mobile tại Việt Nam.

Được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử esports Việt Nam với hơn 11 nghìn khán giả tham dự, sự kiện không chỉ là cuộc tranh tài đỉnh cao giữa ba đội tuyển BOOM Esports, Saigon Phantom và FPT Polytechnic nhằm tìm ra chủ nhân mới của Gươm và Khiên Danh Vọng, mà còn là đại tiệc esports – giải trí quy tụ dàn tuyển thủ huyền thoại, các đội tuyển hàng đầu, nghệ sĩ, rapper, KOL và KOC nổi tiếng. Cùng hàng loạt công trình biểu tượng, không gian trải nghiệm quy mô lớn, hoạt động giao lưu và những màn trình diễn âm nhạc đặc sắc, sự kiện Chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2026 đã mang đến một ngày hội đáng nhớ, tôn vinh hành trình 10 năm phát triển của Liên Quân Mobile và cộng đồng esports Việt Nam.

Trước giờ cuồng nhiệt – Sức nóng ngày hội lan tỏa khắp SVĐ Mỹ Đình

Ngay từ sớm, khu vực bên ngoài khán đài sân vận động Mỹ Đình đã trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện đông đảo của người hâm mộ. Không khí ngày hội được hâm nóng từ những hoạt động đầu tiên, khi khán giả không chỉ đến để cổ vũ cho đội tuyển yêu thích mà còn háo hức khám phá hàng loạt không gian trải nghiệm được đầu tư dành riêng cho sự kiện kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile.

Người hâm mộ đã sẵn sàng hoà mình vào không khí cuồng nhiệt của ngày hội kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Đại tiệc 10 năm Liên Quân Mobile cùng hành trình chinh phục đỉnh cao danh vọng

Không chỉ là nơi hội tụ những trận đấu đỉnh cao, Vòng Chung kết ĐTDV Mùa Đông 2026 còn là một đại tiệc kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile với quy mô và trải nghiệm vô tiền khoáng hậu. Sự kiện quy tụ những huyền thoại của tựa game, mang đến cơ hội để người hâm mộ được giao lưu trực tiếp và tri ân những gương mặt từng viết nên lịch sử của một giải đấu ở cả đấu trường Quốc nội và Quốc tế.

Những lời tri ân - nguồn động viên vô tận của người hâm mộ gửi gắm tới các đội tuyển. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là không gian Kỷ nguyên Danh vọng, nơi tái hiện và tri ân hành trình chinh phục vinh quang của những nhà vô địch Đấu Trường Danh Vọng qua từng mùa giải. Đây không chỉ là điểm tham quan mà còn là dịp để người hâm mộ nhìn lại chặng đường phát triển đáng tự hào của giải đấu. Đặc biệt, lần đầu tiên Liên Quân Mobile ra mắt không gian Hall of Fame - Đại sảnh Kỷ nguyên Danh vọng Esports, trưng bày hệ thống cúp vô địch qua các mùa giải, tái hiện hành trình chinh phục đỉnh cao danh vọng và tôn vinh những đội tuyển - những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên thập kỷ huy hoàng.

Sảnh Kỷ Nguyên Danh Vọng Esports vinh danh nhà vô địch qua các mùa giải. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Những chiếc vương miện nữ hoàng của Queens of Glory. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Niềm tự hào của khu vực AOG - Saigon Phantom, Team Flash, V Gaming với 4 lần bước lên đỉnh cao quốc tế. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Chưa dừng lại ở đó, loạt khu vực trải nghiệm được đầu tư riêng cho cột mốc 10 năm, cùng sự xuất hiện của ba mô hình linh thú khổng lồ cùng bức tượng Arthur đặt ngay chính giữa sân khấu lớn đã biến SVĐ Mỹ Đình ngày hôm nay trở thành một thế giới Liên Quân Mobile sống động giữa đời thực.

Ba quái khủng biểu tượng của Bình Nguyên Vô Tận đã sẵn sàng chào đón người hâm mộ đến với SVĐ Mỹ Đình. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Ba quái khủng biểu tượng của Bình Nguyên Vô Tận đã sẵn sàng chào đón người hâm mộ đến với SVĐ Mỹ Đình. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Ba quái khủng biểu tượng của Bình Nguyên Vô Tận đã sẵn sàng chào đón người hâm mộ đến với SVĐ Mỹ Đình. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Bức tượng Arthur với chiều cao 20m sừng sững giữa sân khấu chính. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Có thể nói, 10 năm không chỉ là một cột mốc để nhìn lại, mà còn là dịp để tất cả cùng tự hào về những gì đã tạo nên và hướng tới những chương huy hoàng tiếp theo.

Ngày hội không khoảng nghỉ cùng chuỗi hoạt động “warm-up” trước giờ G

Bên cạnh những trải nghiệm mang dấu ấn 10 năm, khu vực bên ngoài khán đài cũng được tổ chức như một không gian lễ hội sôi động, thu hút đông đảo người hâm mộ ngay từ sớm. Hàng loạt booth check-in, booth giao lưu của các đội tuyển, khu vực trò chơi săn quà và booth ẩm thực được bố trí để phục vụ khán giả trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Khu vực trò chơi cùng các phần quà hấp dẫn. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Hoạt động fansign với tuyển thủ của cả ba đội BME, SGP và FPL cũng trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo người hâm mộ, tạo cơ hội để khán giả gặp gỡ và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng đội tuyển họ yêu mến.

Hàng dài người hâm mộ xếp hàng tại khu vực fansign. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Hình ảnh đẹp tại khu vực Fansign của đội tuyển Saigon Phantom cùng fan “ruột”. (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Đặc biệt, các booth nhà tài trợ cũng mang đến nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn. Người hâm mộ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm công nghệ trên dòng điện thoại realme 16 Series 5G, tham gia các hoạt động nhận voucher từ ShopeePay và tận hưởng ưu đãi giao dịch số không giới hạn đến từ nhà tài trợ Ngân hàng Vietinbank.

Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile

Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile

Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile

Grand Final – BOOM Esports 2 - 4 FPT Polytechnic: Bản lĩnh nhà vô địch, FPT Polytechnic đăng quang ĐTDV Mùa Đông 2026

Dường như màn khởi động trước đó đã giúp BOOM Esports có được trạng thái thi đấu vô cùng hưng phấn. Bước vào trận Chung kết tổng, BME nhanh chóng áp đặt thế trận và gần như không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Với khả năng kiểm soát bản đồ, tổ chức giao tranh hiệu quả và hạn chế tối đa sai lầm, BME tạo nên một ván đấu tiệm cận Perfect Game. Chỉ sau 12 phút, tân binh của ĐTDV đã hạ gục FPL để vươn lên dẫn trước, mở màn Chung kết tổng theo cách không thể ấn tượng hơn.

Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile

Không để đối thủ duy trì đà thăng hoa, FPT Polytechnic nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Ván đấu thứ hai chứng kiến màn ăn miếng trả miếng căng thẳng hơn hẳn khi FPL tận dụng tối đa khả năng hack vàng của quân bài TeeMee để nhanh chóng tạo khoảng cách về kinh tế. Lợi thế trang bị đến sớm giúp đội hình FPL trở nên mạnh mẽ hơn trong các pha giao tranh, từng bước đẩy lùi BME và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Chiến thắng thuyết phục giúp FPL san bằng tỷ số, đưa cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn.

Dù đã phải trải qua 8 ván đấu căng thẳng trước đó, BOOM Esports vẫn cho thấy nền tảng thể lực và tinh thần đáng nể, không hề có dấu hiệu xuống sức khi bước vào Chung kết tổng. Trái lại, BME tiếp tục thi đấu đầy khí thế với những phương án chiến thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khả năng khắc chế đội hình đối phương, lựa chọn thời điểm ra vào giao tranh hợp lý đã giúp BME tạo khoảng trống và dồn lượng tài nguyên khổng lồ cho DucTiep với quân bài Violet. Khi chủ lực được tạo điều kiện để phát huy tối đa sức mạnh, BME một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Không để BME tiếp tục nắm quyền chủ động, FPT Polytechnic nhanh chóng đáp trả bằng một thế trận áp đảo. Lợi thế từ các mục tiêu trên bản đồ giúp Bầy ong kiểm soát nhịp độ trận đấu, đặc biệt tạo điều kiện để VIT thoải mái càn quét trong những pha giao tranh. Khi các vị trí của FPL đều đạt ngưỡng sức mạnh cần thiết, BME dần đánh mất quyền kiểm soát và không thể tìm được phương án chống đỡ hiệu quả. Chiến thắng ở ván đấu thứ tư giúp FPL lần đầu vượt lên dẫn trước, đồng thời nắm trong tay lợi thế quan trọng trước thời khắc quyết định.

Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile

Tất cả được định đoạt trong ván đấu thứ sáu khi FPL lựa chọn đội hình giao tranh tổng với bộ ba Maloch – Toro – Alice. Đặc biệt, quân bài Maloch trong tay VIT trở thành tâm điểm với những pha sử dụng chiêu cuối Luyện Ngục đầy chính xác vào 4 thành viên của BOOM Esports, kết hợp cùng những nhát chém Quỷ Kiếm mang sức sát thương khủng khiếp. Đội hình BME gần như không có cơ hội chống đỡ trước sức ép liên tục từ đối thủ. Khi những pha giao tranh quyết định liên tiếp thuộc về FPL, số phận của trận Chung kết tổng cũng chính thức được định đoạt.

Chiến thắng đầy thuyết phục giúp FPT Polytechnic chính thức trở thành Tân vương Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026! Trong khi đó, dù chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch, BOOM Esports vẫn có quyền tự hào với hành trình kỳ diệu ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt tại đấu trường chuyên nghiệp. Hai đội tuyển đã cùng nhau tạo nên một trận Chung kết đáng nhớ, khép lại mùa giải bằng những màn trình diễn xứng đáng với tinh thần của Kỷ nguyên Danh vọng.

TÂN VƯƠNG CỦA KỶ NGUYÊN DANH VỌNG - FPT POLYTECHNIC! (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Tuyển thủ xuất sắc nhất trận Chung kết - FPL. VIT

Với màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt Vòng Chung kết, VIT đã trở thành chủ nhân danh hiệu FMVP ĐTDV Mùa Đông 2026. Người chơi đường Tà thần của FPT Polytechnic liên tục tạo ra dấu ấn bằng khả năng kiểm soát thế trận, những pha xử lý quyết đoán và đặc biệt là tầm ảnh hưởng lớn trong các tình huống giao tranh. Từ những pha càn lướt mạnh mẽ đến khoảnh khắc sử dụng Maloch định đoạt trận Chung kết tổng, VIT đã chứng minh giá trị của một nhân tố chủ chốt trong hành trình chinh phục ngôi vương. Danh hiệu FMVP là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng, đồng thời là lời tri ân dành cho những nỗ lực, sự cống hiến và bản lĩnh mà VIT đã thể hiện trong suốt mùa giải.