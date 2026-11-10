FIFA vinh danh một cầu thủ Việt Nam, lọt top cầu thủ đáng xem tại U17 World Cup 2026

FIFA chọn đội trưởng U17 Việt Nam vào danh sách tài năng đáng xem nhất U17 World Cup 2026.

Trước thềm VCK FIFA U17 World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã dành những lời khen tích cực cho tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, đồng thời điền tên ngôi sao trẻ của U17 Việt Nam vào danh sách những gương mặt đáng theo dõi nhất tại bảng G - U17 World Cup 2026.

Trong bài viết phân tích chi tiết các đội bóng bảng G đăng tải trên trang chủ, FIFA đánh giá cao tài năng thuộc biên chế Hà Nội FC. FIFA nhấn mạnh Nguyễn Lực sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Những màn trình diễn biến hóa của tiền vệ mang áo số 10 không chỉ truyền cảm hứng cho đồng đội mà còn là chìa khóa giúp U17 Việt Nam bước lên ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 – giải đấu mà cá nhân anh cũng ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

“Cầu thủ của Hà Nội FC sở hữu kỹ thuật xuất sắc và khả năng chuyền bóng đa dạng. Những màn trình diễn của anh đã góp phần giúp U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026. Và đó cũng chính là giải đấu mà Nguyễn Lực được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất”, trang chủ FIFA nhấn mạnh.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã dành những lời khen tích cực cho tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10), Ảnh: MD

Bên cạnh đại diện của Việt Nam, FIFA cũng lựa chọn những nhân tố tiêu biểu nhất của các đối thủ cùng bảng. Đó là Jayden Onia Seke – trụ cột đưa U17 Bỉ tới ngôi á quân U17 châu Âu; Djigui Koita (U17 Mali) với lối chơi tốc độ và nhãn quan chiến thuật sắc bén; cùng trung vệ đội trưởng Ethan Dyer của U17 New Zealand – người vừa giành Quả bóng vàng giải U16 châu Đại Dương. Việc Nguyễn Lực đứng chung hàng ngũ với các tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới là sự ghi nhận xứng đáng cho sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam.

Việc góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một đội tuyển U17 Việt Nam giành vé tham dự đấu trường thế giới. Sự chú ý đặc biệt từ FIFA là nguồn động lực tinh thần to lớn cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Hiện tại, toàn đội đang trải qua đợt tập huấn quan trọng tại UAE để hoàn thiện lối chơi, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục thử thách tại Qatar.