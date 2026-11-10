MU sắp sa thải Carrick

Thượng tầng MU họp khẩn, "dứt tình" với Michael Carrick trước đại chiến Liverpool.

Ban lãnh đạo Manchester United đang dần cạn kiên nhẫn với HLV Michael Carrick sau chuỗi thành tích thảm hại từ đầu mùa giải. Trận hòa nghẹt thở 4-4 trước Aston Villa tại vòng 10 Premier League được xem là giọt nước tràn ly cho tương lai của chiến lược gia người Anh tại Old Trafford.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox cùng Giám đốc Điều hành Omar Berrada đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để đánh giá về cuộc khủng hoảng hiện tại. Thượng tầng "Quỷ đỏ" quyết tâm dứt điểm tương lai của Carrick trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia (FIFA Days), nhằm ổn định nhân sự trước khi đội bóng bước vào cuộc đại chiến quan trọng với Liverpool vào ngày 22/11 tới.

MU vẫn đang tìm kiếm ứng viên thay thế Carrick (Ảnh: Getty)

Từng gặt hái thành công khi giúp MU giành vé dự Champions League mùa trước và được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng kéo dài hai năm, Carrick lại không thể duy trì phong độ cho đội bóng ở mùa giải năm nay. Thất bại thảm hại 0-3 trước Bournemouth cách đây hai tuần đã đặt dấu hỏi lớn lên năng lực của ông, và màn rượt đuổi tỷ số với Aston Villa vừa qua càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. MU hiện chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng khi chỉ còn hơn nhóm bét bảng vỏn vẹn 1 điểm, đối mặt với nguy cơ rớt hạng trực tiếp nếu không sớm có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Trước tình thế mùa giải đang trượt khỏi tầm kiểm soát, ban lãnh đạo MU đã chủ động liên hệ và lập danh sách các ứng viên tiềm năng thay thế. Chiến lược gia Eddie Howe được cho là ưu tiên hàng đầu, bên cạnh cái tên Sebastian Hoeness cũng đang nằm trong tầm ngắm. Đáng chú ý, HLV Mauricio Pochettino được đồn đoán đã "bật đèn xanh" và sẵn sàng tái xuất Premier League nếu nhận được lời mời chính thức từ Quỷ đỏ.

Bất chấp những sức ép khổng lồ từ dư luận và viễn cảnh sa thải cận kề, HLV Michael Carrick sau trận đấu vẫn đưa ra tuyên bố cứng rắn. Ông khẳng định bản thân vẫn giữ nguyên niềm tin và có đầy đủ năng lực để tiếp tục dẫn dắt Manchester United vượt qua giai đoạn sóng gió này.