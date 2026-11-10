Quả bóng vàng Harry Kane bị gạch tên

Harry Kane bị gạch tên cay đắng khỏi Đội hình hay nhất năm.

Dù được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với danh hiệu Quả bóng vàng, tiền đạo Harry Kane vẫn bất ngờ vắng mặt trong Đội hình tiêu biểu năm 2026 do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) công bố. Sự gạch tên này đang tạo ra làn sóng tranh cãi lớn trong giới môn túc cầu.

Harry Kane không có tên trong đội hình tiêu biểu do FIFPRO công bố (Ảnh: Getty)

Theo công bố từ FIFPRO, dù có tên trong danh sách 26 ứng viên cuối cùng, chân sút 33 tuổi lại không nhận đủ số phiếu từ hơn 19.000 cầu thủ chuyên nghiệp đến từ 73 quốc gia. Thay vì chọn Kane, các đồng nghiệp trên khắp thế giới lại dành sự ưu ái cho 4 cái tên trên hàng công gồm Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi và Lamine Yamal. Sự sắp xếp này dẫn đến một sơ đồ 3-3-4 có phần mất cân đối, nơi Jude Bellingham, Rodri và Vitinha làm chủ tuyến giữa, còn David Raya của Arsenal trấn giữ khung thành.

Ảnh: FIFPRO

Quyết định của FIFPRO gây tranh cãi bởi Harry Kane vừa trải qua mùa giải 2025/26 bùng nổ bậc nhất sự nghiệp. Với 73 bàn thắng ghi được trong màu áo Bayern Munich và tuyển Anh, anh đã chấm dứt 25 năm chờ đợi của bóng đá xứ sở sương mù để trở thành cầu thủ người Anh thứ 5 trong lịch sử giành Quả bóng vàng, sau Michael Owen năm 2001.

Dù bị bỏ quên ở cuộc bình chọn của FIFPRO, Kane vẫn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp cả về danh hiệu lẫn giá trị thương mại. Ngay sau gala Quả bóng vàng tại London, tiền đạo này đã được hãng Skechers tặng đôi giày mạ vàng đặc biệt nằm trong bộ sưu tập giới hạn 73 đôi. Ở cấp độ câu lạc bộ, Bayern Munich cũng nhanh chóng trói chân ngôi sao số một của mình bằng bản hợp đồng mới kéo dài đến tháng 6/2029 với mức lương lên tới 200.000 bảng mỗi tuần.