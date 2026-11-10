Cầu thủ gây phẫn nộ vì có hành vi bạo lực với cậu bé nhặt bóng

Với hành động thiếu kiềm chế với cậu bé nhặt bóng, tiền vệ ở Canada nhận thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Trong những phút bù giờ đầy căng thẳng của trận bán kết lượt về giải Ngoại hạng Canada (CPL), tiền vệ Alessandro Biello đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi bạo lực với một cậu bé nhặt bóng nhằm giật lại bóng để triển khai ném biên nhanh.

Sự việc diễn ra ở phút 90+9 trong cuộc đối đầu giữa Cavalry FC và FC Supra du Québec. Lúc này, FC Supra đang bị dẫn 0-2 và đứng trước nguy cơ bị loại khi tổng tỷ số sau hai lượt trận là 2-3 nghiêng về phía đội chủ nhà. Việc liên tục ép sân ở cuối trận mà không thể tìm được bàn thắng kéo lại hy vọng đã khiến tâm lý của các cầu thủ khách đẩy lên mức đỉnh điểm.

Trong nỗ lực đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, Biello – tiền vệ 20 tuổi thuộc biên chế CF Montréal đang thi đấu cho FC Supra theo dạng cho mượn đã lao ra sát đường biên để lấy bóng. Nhìn thấy cậu bé nhặt bóng của Cavalry FC đang ôm trái bóng, Biello chủ động giật mạnh bóng khỏi tay em, đồng thời thực hiện động tác thúc mạnh khiến cậu bé ngã ngửa qua rào chắn quảng cáo.

Cầu thủ của Supra đã cùi chỏ cậu bé nhặt bóng (Ảnh: Sun)

Ban đầu, trọng tài chính không đưa ra án phạt nào. Tuy nhiên, phía Cavalry FC đã lập tức khiếu nại và đề nghị sử dụng Football Video Support (FVS) – công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video đang được thử nghiệm tại giải Ngoại hạng Canada. Sau khi trực tiếp kiểm tra lại màn hình kỹ thuật số bên đường biên, vị "vua áo đen" đã quyết định thay đổi phán quyết, rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Biello vì hành vi bạo lực đối với người không tham gia trận đấu.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 0-2 dành cho Cavalry FC, giúp họ ngược dòng thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận để tiến vào trận chung kết gặp Atlético Ottawa. Trong khi đó, chiếc thẻ đỏ ở những giây bù giờ cuối cùng đã khiến Alessandro Biello trở thành tâm điểm chỉ trích bất đắc dĩ sau một phút nôn nóng không đáng có.