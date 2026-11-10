Nữ thần bơi lội 11 lần vô địch thế giới nguy kịch sau sự cố cháy nhà

Nhà vô địch Olympic bơi lội nguy kịch sau sự cố cháy nhà tại Moscow.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Moscow (Nga), khiến Maria Shurochkina - nữ vận động viên 31 tuổi từng hai lần giành huy chương vàng Olympic môn bơi nghệ thuật rơi vào tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xuất phát từ lò sưởi sinh học trong căn hộ 4 phòng ngủ của cô. Nữ vận động viên từng 11 lần vô địch thế giới được cho là đã cố gắng tiếp thêm nhiên liệu nhưng quên tắt lò sưởi. Hành động này khiến chất lỏng dễ cháy bùng phát dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bén vào quần áo của Shurochkina cũng như lan ra các vật dụng và nội thất xung quanh.

Trong quá trình sơ tán, cư dân trong tòa nhà nghe thấy tiếng la hò, khóc lóc và phát hiện Shurochkina trên cầu thang. Một hàng xóm kể lại: "Chúng tôi mở cửa và cô ấy lao về phía chúng tôi, vừa khóc vừa gào lên 'Đau quá!'. Trên tay cô ấy vẫn cầm một chai chất lỏng đã bùng cháy. Cả tay, bụng và mặt cô ấy đều bị bỏng nặng".

Nữ VĐV bị bỏng nặng (Ảnh: Daily)

Dù bị sốc nặng và không thể nói chuyện, Shurochkina đã tự mình thoát khỏi căn hộ đang chìm trong lửa trước khi được lực lượng cứu thương gấp rút đưa đến Viện Nghiên cứu Cấp cứu Sklifosovsky tại Moscow. Đoạn video từ hiện trường cho thấy khói đen bốc ra cuồn cuộn từ căn hộ của cô ngay trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Kênh Telegram Mash của Nga cho biết tình trạng của Shurochkina ban đầu được tiên lượng ở mức "trung bình" nhưng hiện đã chuyển sang "nghiêm trọng". Ngọn lửa đã gây bỏng tới 32% diện tích bề mặt cơ thể, trong đó các vùng đầu, cổ, ngực, bụng, cánh tay và bàn tay chịu tổn thương nặng nề nhất. Các bác sĩ đang nỗ lực giành lại sự sống cho cô trước nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc bỏng, mất nước và nhiễm trùng.

Maria Shurochkina là một trong những vận động viên giàu thành tích nhất của thể thao Nga với hai huy chương vàng Olympic liên tiếp tại Rio 2016 và Tokyo 2020. Nhờ những cống hiến xuất sắc, cô từng được trao tặng Huân chương Hữu nghị vào năm 2016 và Huân chương Danh dự vào năm 2021.

Sau khi giã tựu sự nghiệp bơi lội chuyên nghiệp, Shurochkina chuyển sang hoạt động trong ngành giải trí và tham gia các tác phẩm kịch nghệ dưới nước. Năm 2025, cô cùng người chị em cùng cha khác mẹ - ngôi sao nhạc pop Nyusha đã tham gia và giành chiến thắng tại chương trình truyền hình thực tế Treasures of the Emperor.

Đại diện Liên đoàn các môn thể thao dưới nước Nga đã xác nhận thông tin nhập viện của Shurochkina, đồng thời cho biết liên đoàn đã liên lạc với gia đình và bệnh viện để theo dõi sát sao tình hình, sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho quá trình điều trị của cô.