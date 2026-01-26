Vé Tết vào giai đoạn "cháy"

Đến chiều 25-1, không khí mua vé xe Tết tại TP HCM tiếp tục "tăng nhiệt" khi nhiều bến xe lớn đã chính thức mở bán vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Bính Ngọ.

Khan hiếm vé xe về miền Trung

Tại Bến xe Miền Đông, 18 đơn vị vận tải đã kê khai tăng giá vé Tết. Ngày cao điểm nhất dự kiến rơi vào 13-2 (26 tháng chạp) với hơn 20.700 vé bán ra. Tổng cộng, bến dự kiến phục vụ trên 201.000 lượt khách trước và sau Tết.

Nhiều nhà xe trong bến thống kê lượng vé ngày cận Tết bán khá nhanh. Ở quầy vé FUTA Bus Lines, nhân viên cho hay các tuyến từ TP HCM đi miền Trung, từ Phú Yên (cũ) đến Đà Nẵng, trong các ngày 13 đến 15-2 đã hết vé. Với tuyến TP HCM - Đà Lạt, vé vẫn còn nhưng chủ yếu là các ghế cuối xe.

Là sinh viên đang học tại TP HCM, anh Nguyễn Hữu Huy vẫn chờ các nhà xe thông báo tăng chuyến. Anh kể xem trên website thấy nhiều vé tuyến TP HCM - Đà Nẵng có giá hơn 1 triệu đồng, mức này quá cao với anh. "Nếu không mua được vé với giá phù hợp, có khi phải ở lại thành phố ăn Tết" - nam sinh viên nêu phương án không mong muốn.

Ở Bến xe Miền Tây, nơi dự kiến phục vụ hơn 842.000 lượt khách dịp Tết, vé về các tỉnh, thành ĐBSCL nhộn nhịp dù chưa vào giai đoạn cao điểm. Đại diện nhà xe Kim Hoàng xác nhận vé tuyến TP HCM - Bến Tre còn nhiều, giá khoảng 170.000 đồng/lượt; tuyến đi Cà Mau cũng trong tình trạng tương tự với giá khoảng 325.000 đồng/lượt.

Nhiều người mua vé tại Bến xe Miền Đông (TP HCM). Ảnh: NGỌC QUÝ

Tàu hỏa thêm chuyến

Trong khi đó, ngành đường sắt tiếp tục điều chỉnh phương án vận tải theo hướng thêm nhiều chuyến tàu trên các chặng trọng điểm xuất phát từ Hà Nội.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 22-2, đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách trên các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh và Hà Nội - Lào Cai, qua đó bổ sung khoảng 7.300 chỗ phục vụ hành khách.

Các chuyến tăng cường được bố trí trong những ngày cao điểm trước và sau Tết, tập trung vào khung giờ tối và đêm để giãn mật độ khách. Riêng tuyến Hà Nội - Vinh tiếp tục là "điểm nóng" khi được bổ sung nhiều chuyến tàu NA và SE cả chiều đi lẫn chiều về, nhất là giai đoạn sau Tết.

Trước đó, tại khu vực phía Nam, ngành đường sắt đã tăng cường 11 chuyến tàu trên các tuyến Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Tam Kỳ và Sài Gòn - Đà Nẵng. Tổng thể, mùa vận tải Tết năm nay diễn ra từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3, với hơn 380.000 chỗ được cung ứng, tăng khoảng 7% so với Tết năm trước.

Đến nay, đường sắt đã bán ra gần 250.000 vé, trong đó phần lớn được mua qua kênh trực tuyến. Giá vé Tết tăng bình quân 5%-10% so với ngày thường, song ngành đường sắt cho biết vẫn còn vé ở nhiều ngày sau Tết để hành khách chủ động lựa chọn.

Tăng cường bay đêm

Với đường hàng không, trong ngày 25-1, giá vé máy bay các chặng khởi hành từ TP HCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung vẫn đang được nhiều hãng mở bán. Tuy nhiên, nhiều ngày cao điểm trước và sau Tết đã không còn vé hoặc chỉ còn vé giá cao và rất cao.

Trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu, Vietnam Airlines thông tin hơn 3,5 triệu ghế được mở bán trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế giai đoạn từ ngày 2-2 đến 3-3, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Song song đó, hãng liên tục bổ sung tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm, thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung từ ngày 9-2 đến 3-3.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, việc tăng cường khai thác bay đêm là một trong những giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu của hành khách trong giai đoạn cao điểm. "Điều này đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống trong điều kiện hạ tầng và slot tại một số cảng hàng không trọng điểm bị giới hạn" - ông Trung nói.

Nhiều hãng hàng không khác cũng có kế hoạch phục vụ tốt nhất cho hành khách. Điển hình, Vietjet triển khai mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ ngày 2-2 đến 3-3; Bamboo Airways cũng mở bán gần 400.000 vé máy bay Tết trên tất cả kênh phân phối chính thức của hãng.

Ngành hàng không Việt Nam xác định tối ưu hóa phương án khai thác dịp Tết. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp triển khai khai thác bay đêm tại 6 sân bay, thời gian áp dụng từ ngày 1-2 đến hết 1-3.

Bảo đảm thông suốt, hiệu quả

Thống kê tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy thị trường vận tải hàng không nội địa dịp Tết Nguyên đán ghi nhận nhu cầu đi lại tăng cao và thể hiện rõ đặc điểm "lệch đầu", tương tự các năm trước.

Giai đoạn trước Tết, đặc biệt từ 23 đến 28 tháng chạp, nhu cầu đi lại tập trung mạnh ở các đường bay từ TP HCM đi các tỉnh, thành miền Trung và miền Bắc.

Tỉ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đã đạt trên 80%, trong đó hàng loạt đường bay ghi nhận mức 90%-100%, thậm chí kín tải vào các ngày cao điểm như TP HCM - Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, lượng khách từ các địa phương về TP HCM trong giai đoạn này ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỉ lệ đặt chỗ dưới 35%... Sau Tết Nguyên đán, đặc biệt từ mùng 3 đến mùng 6 tháng giêng, nhu cầu đi lại đảo chiều rõ rệt.

Ông Bùi Minh Đăng, Trưởng Phòng vận tải - Cục Hàng không Việt Nam, cho biết nhiều số liệu thể hiện nhu cầu vận tải hàng không dịp Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao nhưng phân bổ không đồng đều giữa các chiều bay.

Đặc điểm lệch đầu gây áp lực lớn lên công tác điều hành, bố trí đội máy bay và khai thác chuyến bay. Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các hãng hàng không để có thể tiếp tục bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao nhằm vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vừa bảo đảm hoạt động vận tải hàng không an toàn, thông suốt và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm Tết.

Chủ động nhiều giải pháp Ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, cho biết Tết Nguyên đán này được xác định sẽ là một dịp cực kỳ bận rộn. Hành khách tại sân bay Nội Bài. Ảnh: PHAN CÔNG Dự báo ngày cao điểm nhất (28 Tết và mùng 6 Tết), sản lượng khách có thể đạt hơn 116.000 - 117.000 lượt/ngày, với mức tăng trưởng khách nội địa lên tới hơn 20% so với thường lệ. Trước tình hình trên, đơn vị đã chủ động nhiều giải pháp, trong đó, huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất để bảo đảm mang lại những chuyến bay khởi đầu năm mới thuận lợi và nhiều niềm vui cho hành khách.



