Vệ sĩ thân thiết của Mỹ Tâm, từng bảo vệ cho CL và Bi Rain sẽ là người hộ tống BLACKPINK khi đến Việt Nam?

Sáng hôm nay (26/7), hàng chục nghìn fan BLACKPINK đã nô nức xếp hàng tại SVĐ Mỹ Đình để tiến hành đổi vòng vào cửa, chuẩn bị cho 2 đêm nhạc vào cuối tuần này. Không khí chuẩn bị tất bật cho những khâu cuối cùng chào đón BLACKPINK sang biểu diễn cũng dần được ekip Việt Nam và quốc tế hoàn tất. Ghi nhận tại hiện trường, khán giả bắt gặp cả "vệ sĩ quốc dân" - Tùng Yuki - hay còn được người hâm mộ tại Việt Nam gọi thân thương là "bố Tùng".

Tùng Yuki tại SVĐ Mỹ Đình sáng 26/7

Có thể thấy Tùng Yuki cũng tham gia trực tiếp vào công tác bảo an trong 2 đêm nhạc BORN PINK World Tour. Trong loạt ảnh tại SVĐ Mỹ Đình có thể thấy "vệ sĩ quốc dân" đang khảo sát vị trí biểu diễn, thảo luận với ekip để lên những phương án bảo vệ tối ưu. Sự có mặt của Tùng Yuki cũng khiến khán giả thêm yên tâm về khâu bảo an cho BLACKPINK trong những ngày tại Việt Nam.

Sự có mặt của Tùng Yuki cũng khiến khán giả thêm yên tâm về khâu bảo an cho BLACKPINK trong những ngày tại Việt Nam

Từ lâu, Tùng Yuki đã là một cái tên quá quen thuộc với công chúng Việt Nam. Ngay từ nhỏ, nam diễn viên đã theo học môn võ Vịnh Xuân Quyền. Sau này, Tùng Yuki chuyển đến sống tại TP.HCM và làm công việc vệ sĩ. Tùng Yuki từng chia sẻ để có tiền trang trải học phí ở trường Đại học, nam diễn viên đã tranh thủ thời gian rảnh của mình để làm cho một công ty bảo vệ.

Hiện tại, "bố Tùng" đang sở hữu một công ty vệ sĩ, quản lý hơn 2.500 nhân viên. Không chỉ làm vệ sĩ cho loạt sao đình đám Vbiz như Mỹ Tâm, Đông Nhi…, Tùng Yuki còn bảo vệ an toàn cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài như Triệu Vy, So Ji Sub, Kim Nam Joo, Bi Rain, gần nhất là CL (2NE1)… khi có chuyến lưu diễn đến Việt Nam. Tùng Yuki gây ấn tượng bởi vẻ rắn rỏi, tạo nên sự vững vàng và đặc biệt có vẻ đẹp rất "điện ảnh".

Tùng Yuki bảo vệ CL trong lần cô đến TP.HCM biểu diễn tại sự kiện countdown đầu năm nay

Đặc biệt, Mỹ Tâm là ngôi sao thường xuyên mời Tùng Yuki làm vệ sĩ trong các sự kiện. Ở ngoài đời, cả hai có mối quan hệ thân thiết, được đông đảo khán giả biết đến. Thậm chí, Mỹ Tâm còn thường gọi Tùng Yuki là "bố" bởi trước đó họ từng có cơ duyên làm "bố - con" trên màn ảnh khi cùng đóng phim Chị Trợ Lý Của Anh.

Chia sẻ về "bố Tùng", Mỹ Tâm bày tỏ cô cảm thấy rất tin tưởng và an toàn khi đi bên cạnh ông. Nữ ca sĩ khẳng định chỉ có ông mới đủ thân thiết khiến cô an tâm dựa dẫm chốn đông người. Gần như bất kì sự kiện lớn nào của Mỹ Tâm đều có thể thấy hình bóng của "bố Tùng" luôn bên cạnh cô. Tùng Yuki khi bảo vệ Mỹ Tâm luôn tập trung cao độ nhưng cũng có những lúc linh động để tạo không gian cho người hâm mộ giao lưu với thần tượng.

Tùng Yuki là một người cực kì thân thiết với Mỹ Tâm

Tùng Yuki còn là một trong những gương mặt quen thuộc, được yêu thích của làng điện ảnh Việt. Nhận thấy ông có tố chất làm diễn viên nên các đạo diễn ngỏ ý mời Tùng Yuki casting phim truyền hình. 40 tuổi ông có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Dốc Tình.

Gắn bó với điện ảnh suốt 20 năm, ông đã xuất hiện trong hơn 30 bộ phim lớn nhỏ. Đặc biệt, vai diễn thành công "Lão Phật Gia", một vai phản diện ấn tượng trong phim Bí Mật Tam Giác Vàng đã giúp ông ghi ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Việt.

Tùng Yuki từng chia sẻ: "Nghề vệ sĩ giúp tôi kiếm sống và lo cho gia đình nhưng nghệ thuật lại là nơi tôi sống một cuộc đời khác, nơi tôi tìm thấy niềm vui, sự thoải mái khi mệt mỏi ở công ty vệ sĩ. Nói đúng hơn, 2 nghề bổ trợ nhau chứ không mâu thuẫn. Tôi nghĩ mình sẽ theo nghề đến khi hết duyên thì thôi".