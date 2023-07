Độc quyền bên trong sân khấu concert BLACKPINK: Hoàn thiện 90%, trải nghiệm âm thanh tốt nhất ở khu vực nào?

Chỉ còn đúng 3 ngày nữa, siêu concert BORN PINK của BLACKPINK tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Bên cạnh khâu tổ chức đổi vòng cho khán giả, ekip BTC và đội ngũ nhân công vẫn đang tất bật để hoàn thiện những khâu cuối cùng cho việc dựng sân khấu concert.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sân khấu concert của BLACKPINK đã hoàn thiện tới 90%. Phần dàn dựng và các khâu lắp đặt cho tổng thể sân khấu đều không kém cạnh các đêm diễn concert BORN PINK tại quốc tế.

Bên cạnh đó các hạng mục ánh sáng, màn hình LED, khu vực kỹ thuật FOH cũng đã được xây lắp để đảm bảo quá trình kiểm tra trước thềm đêm diễn. Ngoài ra, khu vực đường pitch trên sân Mỹ Đình đang được hoàn tất công đoạn trải thảm, mặt sân Mỹ Đình cũng được tiến hành trải tấm fuvi để không làm hư hại bề mặt cỏ. Tuy nhiên, một lời khuyên cho các khán giả nữ mua hạng vé ở dưới sân đó là không nên đi giày cao gót trên mặt tấm fuvi này.

Clip cận cảnh sân khấu concert BLACKPINK trước thềm công diễn

Cận cảnh sân khấu concert của BLACKPINK trên sân Mỹ Đình trước thềm công diễn 3 ngày

Mọi công đoạn dựng sân khấu đã được hoàn tất 90%

Những tấm fuvi đang được tiến hành trải trên sân Mỹ Đình để không làm hư hại mặt cỏ

Theo chia sẻ của BTC, để đêm concert được diễn ra an toàn, BTC đã chuẩn bị đội ngũ bảo an, an ninh hùng hậu và phối hợp với phía Thành phố để chương trình được diễn ra một cách tốt nhất. Tất cả nền cỏ đều được bảo vệ trong quá trình dàn dựng và trong suốt thời gian concert bằng các tấm nhựa fuvi. Các thiết bị sử dụng cho concert đều có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất.

Đặc biệt, BTC cũng tiết lộ tại concert BORN PINK ở Hà Nội sẽ có tháp âm thanh delay khổng lồ, mang đến chất lượng âm thanh và trải nghiệm tốt nhất, nhất là dành cho những khán giả ở khu vực CAT 3 - 5. Màn hình led, dàn loa và các thiết bị sử dụng cho sân khấu với chất lượng đỉnh cao để đảm bảo khán giả có trải nghiệm tuyệt vời nhất về mặt ánh sáng và âm thanh.

Clip công tác chuẩn bị lắp đặt tấm fuvi trên bề mặt sân vận động Mỹ Đình

Các chuyên gia nước ngoài đều có mặt tại SVĐ để đảm bảo cho quá trình dàn dựng diễn ra nhanh chóng và chuẩn xác nhất

Tất cả nền cỏ đều được bảo vệ trong quá trình dàn dựng và trong suốt thời gian concert bằng các tấm nhựa fuvi

Khu vực kỹ thuật và đèn chiếu sáng cũng đang được dựng lắp

Mọi công tác đều đang được hoàn thiện gấp rút khi đêm concert đang tới gần

Toàn cảnh sân Mỹ Đình trước thềm 3 ngày đếm ngược concert BLACKPINK