Vẻ cuốn hút của mỹ nam Hàn tạo nên "nhân vật đẹp trai nhất Disney", từng lấn át cả Hyun Bin

Năm 2014, Big Hero 6 đã khiến khán giả khắp thế giới bàn tán xôn xao khi giành chiến thắng giải Oscar mặc cho nội dung được đánh giá là quá đơn giản. Câu chuyện trở thành anh hùng của cậu bé thần đồng Hiro cùng chú robot Baymax đáng yêu đã chinh phục không ít người xem, song có một nhân vật dù xuất hiện khá ít nhưng cho đến nay vẫn gây thổn thức. Đó chính là anh trai Hiro - Tadashi Himada - người tạo nên Baymax và cũng là "nhân vật đẹp trai nhất Disney".

Nhân vật đã trở thành "ước mơ" của nhiều khán giả, ấy vậy mà người lồng tiếng cho Tadashi lại còn là cái tên đình đám, điển trai không kém cạnh của màn ảnh Hàn.

Góp phần tạo nên thành công của nhân vật điển trai Tadashi Hamada là phần lồng tiếng của nam diễn viên tên Daniel Henney. Sinh năm 1979, anh là ngôi sao mang hai dòng máu Hàn - Mỹ. Henney bắt đầu bén duyên với diễn xuất trên màn ảnh Hàn sau một thời gian làm người mẫu.

Bộ phim mà anh tham gia là My Lovely Sam Soon (Tên Tôi Là Kim Sam Soon) mà trong đó, anh có dịp "đọ sắc" với tài tử nức tiếng Hyun Bin. Nhờ bộ phim này, tên tuổi của Daniel Henney được biết đến rộng rãi. Nhờ lần hợp tác này mà cả hai trở thành cặp đôi "quý ông" được khán giả mến mộ, thân thiết đến tận hôm nay.

Hyun Bin và Daniel Henney đóng chung phim My Lovely Sam Soon

Cả hai trở thành bạn thân

Anh tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình tại xứ sở kim chi, đóng chung với nhiều tên tuổi đình đám như "mỹ nhân nụ cười" Han Hyo Joo, Um Jung Hwa, Rain,... hay cộng tác với các đạo diễn tiếng tăm như Park Chan Wook, Hwang Dong Hyuk (Squid Game).

Daniel Henney có nhiều dự án phim tại Hàn Quốc

Đến năm 2009, giữa lúc sự nghiệp tại Hàn đang phát triển, Daniel Henney bất ngờ sang Mỹ và bắt đầu "công phá" thị trường Hollywood khắc nghiệt. Bộ phim đầu tiên mà anh tham gia là X-Men Origins: Wolverine. Tuy nhiên vì tính cạnh tranh của màn ảnh Âu Mỹ, Henney vẫn lựa chọn "đi đi về về" giữa Mỹ và Hàn để hoạt động song song. Ở mảng truyền hình, anh quen mặt với khán giả nhờ hàng loạt dự án hành động như Hawaii Five-0, NCIS, Criminal Minds...

Daniel Henney phát triển sự nghiệp tại Mỹ song song với Hàn

Thế nhưng có lẽ cơ hội vào năm 2014 mới bất ngờ và đáng nhớ nhất của Daniel Henney. Anh được lựa chọn để lồng tiếng cho người anh đẹp trai nhưng bạc mệnh Tadashi Hamada trong siêu phẩm hoạt hình Big Hero 6, góp phần giúp phim thắng giải Oscar cho hạng mục Phim hoạt hình hay nhất.

Nam diễn viên lồng tiếng cho "nhân vật đẹp trai nhất Disney" Tadashi Hamada

Hiện tại ở tuổi 42, Daniel Henney đã có cho mình đường đi sự nghiệp ổn định, không quá bùng nổ nhưng cũng chẳng thụt lùi. Anh đang tham gia series The Wheel of Time của Amazon, cũng như sắp tái hợp Hyun Bin cùng hàng loạt ngôi sao như Yoona, Yu Hae Jin,... trong Confidential Assignment 2.

Daniel Henney tái hợp Hyun Bin trong Confidential Assignment 2

Ở tuổi ngoài 40, Daniel Henney vẫn là mỹ nam "con lai" quyến rũ bậc nhất của Hàn Quốc

