Con gái Johnny Depp dậy thì xuất sắc: Tự tin đọ sắc Jennie (BLACKPINK), nghiệp diễn toàn "siêu phẩm"

Năm 2022 đánh dấu sự trỗi dậy của nhiều gương mặt mỹ nhân mới trên màn ảnh Hollywood. Nếu gương mặt "thừa hưởng" nhan sắc của Amber Heard đã được tìm ra thì mỹ nhân sau đây đang khiến người bố như Johnny Depp vô cùng tự hào vì những gì cô đã và đang đạt được khi dấn thân vào làng giải trí.

Sinh năm 1999, Lily-Rose Depp là cô con gái xinh đẹp của nam tài tử hạng A Johnny Depp và mỹ nhân Vanessa Paradis. Sinh ra trong gia đình gồm toàn những tên tuổi lừng lẫy trong làng giải trí, Lily-Rose nhanh chóng đặt chân vào showbiz với vai trò người mẫu - diễn viên. Chỉ trong 6-7 năm ngắn ngủi, con gái Johnny Depp đã có cho mình sự nghiệp riêng khá bùng nổ.

Lily-Rose Depp có màn "trổ mã" xuất sắc, trở thành "nàng thơ" mới của Hollywood

Bản thân Lily-Rose có sự nghiệp riêng, hiếm khi nhờ vả Johnny Depp

Về diễn xuất, Lily-Rose phần lớn đóng phim điện ảnh, bắt đầu với một vai nhỏ trong phim kinh dị - giật gân Tusk của A24. Những phim cô chọn đều có màu sắc khá nghệ thuật, song nội dung cũng phải độc đáo. Các dự án phải kể đến như The King (đóng cùng "chàng thơ" Timothée Chalamet), Voyagers (đóng cùng Tye Sheridan) hay Crisis (đóng cùng Armie Hammer, Gary Oldman,...). Cô luôn gây sốt với dáng vẻ quyến rũ, đậm chất "làng mốt" trong những vai diễn của mình.

Lily-Rose trong phim đầu tay Tusk

Cô đóng cặp với Timothée Chalamet trong The King

Lily-Rose bay ra ngoài không gian cùng Voyagers

Chính vì vậy, có lẽ mảng thời trang của Lily-Rose có phần bùng nổ hơn phía diễn xuất. Chỉ sau 1 năm hoạt động kể từ khi ra mắt, con gái Johnny Depp đã được đích thân Karl Lagerfeld lựa chọn là đại sứ của Chanel. Cho đến nay, cô luôn gây chú ý tại các sự kiện thời trang hàng đầu, và thường xuyên làm gương mặt đại diện cho các dòng sản phẩm của Chanel.

Lily-Rose Depp nhận được nhiều biệt đãi khi trở thành đại sứ Chanel

Cô trở nên thân thiết với Jennie (BLACKPINK) do đều là "nàng thơ" của Chanel

Vì là đại sứ của Chanel nên Lily-Rose có cơ hội thân thiết với Jennie - thành viên BLACKPINK và cũng là "nàng thơ" Chanel. Sắp tới cả hai có cơ hội tham gia series phim đính đám The Idol của đài HBO, trong đó Lily-Rose Depp đóng vai nữ chính cạnh The Weeknd. Trailer vừa ra mắt của The Idol đã tiết lộ nhiều hình ảnh thú vị, trong đó nhan sắc gợi cảm của Lily-Rose Depp trở thành tâm điểm. Trong phim, cô vào vai một sao nhạc pop đang lên, thế nhưng lại có mối tình phức tạp cùng một người đàn ông quyền lực nhưng bí hiểm, có gốc gác gây tò mò.

Những hình ảnh gây sốt của con gái Johnny Depp trong phim The Idol (đóng cùng The Weeknd, Jennie,...)

Với nhan sắc và tài nguyên phim ảnh đang dần thăng cấp, Lily-Rose Depp được khán giả kì vọng sẽ trở thành mỹ nhân tiềm năng của Hollywood trong tương lai.

