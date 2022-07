Mỹ nhân chợt nổi tiếng nhờ đóng vài giây Thor 4: Đẹp bậc nhất thế giới, từng mê mẩn Chris Hemsworth

Dù là siêu phẩm gây tranh cãi nhất hiện tại của Marvel nhưng Thor: Love and Thunder vẫn khiến công chúng tò mò bởi dàn diễn viên khách mời gây sốt. Không chỉ quy tụ đại gia đình của Chris Hemsworth, phần 4 của Thor còn đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của một mỹ nhân màn ảnh đã lâu không xuất hiện.

Trong Thor: Love and Thunder đang làm mưa làm gió ngoài rạp, một cảnh phim đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao do sự xuất hiện của một mỹ nhân. Khi Thor bị Zeus trói lại và tra khảo, một cô gái hầu cận vị thần trứ danh đã lọt vào tầm mắt khán giả. Đó thực chất là cái tên không quá xa lạ với khán giả - Indiana Evans.

Dù chỉ là nhân vật "quần chúng" không thoại, lại xuất hiện chớp nhoáng vài giây nhưng nhan sắc, khí chất đúng chuẩn "nữ thần Hy Lạp" của Indiana Evans đã khiến người xem mê mẩn. Hiện tại thông tin về nữ diễn viên này đang được khán giả lan truyền, trở thành đề tài hot sau khi Thor: Love and Thunder ra rạp.

Hình ảnh của mỹ nhân Indiana Evans trong Thor: Love and Thunder đang gây sốt Twitter

Sinh năm 1990, Indiana Evans bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi chỉ mới 13 tuổi. Cô bắt đầu nổi tiếng khi đóng vai Matilda trong series Home and Away. Trong phim, cô có giai đoạn "say đắm" nhân vật Kim (do Chris Hemsworth thủ vai), thậm chí còn giả vờ không biết bơi để được Kim cứu. Tưởng như sẽ trở thành bạn gái của anh sau khi nghe lỏm Kim nói chuyện với anh trai Robbie về việc sẽ mời ai đó đi hẹn hò, nào ngờ người mà Kim để ý lại là chị gái của Matilda - Kit.

Chris Hemsworth và Indiana Evans từng đóng chung Home and Away

Sau Home and Away, tên tuổi của Indiana Evans lên như diều gặp gió. Cô tham gia tiếp nhiều dự án phim tuổi teen như H2O: Just Add Water, Blue Lagoon: The Awakening,... Tuy nhiên đến năm 2015, Evans đã rời khỏi màn ảnh đột ngột để theo đuổi những dự định riêng.

Indiana Evans góp mặt trong H2O: Just Add Water (ngoài cùng bên phải)...

... và Blue Lagoon

Cô còn được xếp hạng top 10 sao nữ đẹp nhất thế giới vào năm 2017

Năm 2017, Indiana Evans được trang Wonders List liệt vào danh sách 10 sao nữ xinh đẹp nhất thế giới. Thế nhưng thời điểm ấy, Evans vẫn chưa có dấu hiệu sẽ trở lại với phim ảnh. Giờ đây sau hơn 6 năm vắng bóng, mỹ nhân người Úc đã bất ngờ góp mặt trong Thor: Love and Thunder với một vai nhỏ, và tức cười thay là vẫn ở vị trí tiếp tục "mê mẩn" Chris Hemsworth.

Indiana Evans cùng bạn trai

Mỹ nhân Thor: Love and Thunder xinh đẹp ở tuổi 32

Nguồn: Reddit, Instagram nhân vật

https://kenh14.vn/my-nhan-chot-noi-tieng-nho-dong-vai-giay-thor-4-dep-bac-nhat-the-gioi-tung-me-man-chris-hemsworth-20220716144349247.chn