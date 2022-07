Vai nam chính Karate Kid suýt về tay sao hạng A này: Lai lịch quá đỉnh khiến ai cũng dè chừng!

Cả hai phiên bản The Karate Kid đều đã trở thành cơn sốt trên màn ảnh Hollywood, tạo điều kiện cho hai nam chính là Ralph Macchio và Jaden Smith trở thành những sao nam được săn đón. Thế nhưng trở về thời điểm sản xuất phim, vai nam chính "nghị lực" đình đám này đã suýt thuộc về một nam diễn viên đình đám, người mà sau này nổi tiếng toàn thế giới nhờ đóng phim Marvel.

Đây là thông tin được chính nam chính The Karate Kid bản gốc - Ralph Macchio chia sẻ. Anh cho biết sau khi thành công với phim The Outsiders, bản thân anh được ekip The Karate Kid cất nhắc, thế nhưng vẫn đụng độ nhiều tên tuổi tài tử khét tiếng khác. "Tôi nhớ mình có tình cờ đi ngang và thấy Charlie Sheen đứng trò chuyện với Jerry Weintraub. Sau đó tôi nghĩ 'Charlie làm gì ở đây nhỉ?'. Ngoài ra còn có Nicolas Cage, và còn có Robert Downey Jr. nữa".

Đúng vậy, "Người Sắt" Robert Downey Jr. chính là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vai nam chính The Karate Kid.

"Người Sắt" Robert Downey Jr. suýt trở thành "Karate Kid" đời đầu

Khác với những "thí sinh" khác như Charlie Sheen hay thậm chí Tom Cruise, Robert Downey Jr. đã có sự nghiệp khá ổn định vào thời điểm ekip The Karate Kid tìm kiếm nam chính. Thậm chí anh còn là con trai của đạo diễn tiếng tăm Robert Downey Sr.. Trước đó, "Tony Stark" còn thử vai trong The Outsiders và cạnh tranh với Ralph Macchio trước khi "tái ngộ" ở The Karate Kid.

Nhan sắc gây sốt thời trẻ của Robert Downey Jr.

Tuy nhiên sau đó vì chồng chéo lịch trình, Robert Downey Jr. đành khước từ lời đề nghị vào vai cậu bé Daniel, nhường lại cơ hội cho Ralph Macchio. Nhờ vậy, khán giả mới có cơ hội yêu thương, được truyền cảm hứng bởi hình tượng "cậu bé karate" Daniel LaRusso gầy gò nhưng dũng cảm trên màn ảnh. Vai diễn kinh điển này cũng giúp Macchio trở thành thần tượng của biết bao thế hệ, tạo điều kiện để cha con Will Smith làm lại bộ phim vào năm 2010.

The Karate Kid giúp Ralph Macchio tỏa sáng

Về phần Robert Downey Jr., anh vẫn miệt mài hoạt động trên màn ảnh, còn có dịp đóng chung với Ralph Macchio trong phim Too Much Sun. Về sau, sự nghiệp của Robert Downey Jr. bắt đầu đạt đỉnh cao khi anh trở thành Người Sắt trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, là một trong những "công thần" giúp hãng phim siêu anh hùng này đạt được thành tựu như hiện tại.

Bộ đôi Robert - Ralph trong Too Much Sun

Robert Downey Jr. trở thành Iron Man của MCU

Hiện tại anh đang là một trong những ngôi sao có thù lao cao nhất Hollywood

Nguồn: CinemaBlend

