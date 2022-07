Những cặp bạn thân khác giới bước ra từ loạt phim đình đám, ai dám bảo nam nữ chỉ có mỗi tình yêu!

Ai bảo tình bạn khác giới không thể tồn tại? Ngay cả không ít ngôi sao nổi tiếng màn ảnh đều tìm thấy cho mình tri kỷ, bạn thân khác giới nhờ đóng chung phim với nhau. Cùng nhau, họ đã trưởng thành, giúp đỡ và hỗ trợ hết mực, giúp cả hai trở nên tỏa sáng và trở thành những con người tốt đẹp.

Millie Bobby Brown - Noah Schnapp



Tham gia bom tấn Stranger Things, cả Millie Bobby Brown và Noah Schnapp đều không có nhiều đất diễn cùng nhau xuyên suốt 4 mùa. Thậm chí khi cùng nhau chuyển khỏi Hawkins, cả hai cũng chỉ dừng lại ở bạn bè "từng trải qua hoạn nạn" chứ không thực chất xem nhau như tri kỷ. Hai nhân vật Eleven và Will chỉ gắn kết với nhau do cùng chung nhóm bạn với Mike, và có liên hệ sâu sắc đến Upside Down. Tuy vậy, cặp diễn viên Millie - Noah ngoài đời lại thân thiết, được khán giả yêu thích nhất cả dàn diễn viên Stranger Things.

Ngay từ khi còn là sao nhí, Millie và Noah đã thân thiết với nhau. Millie luôn trở thành trò cười của Noah thông qua cách cô phát âm, ngược lại Noah luôn khiến Millie cười ngất bởi những hành động "ngố", hậu đậu của cậu. Dần dà, cả hai trở thành những người bạn không thể thiếu trong đời nhau, cùng nhau trưởng thành nhờ bộ phim.

Angelababy - Tỉnh Bách Nhiên

Đóng vai người yêu của nhau trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bản điện ảnh, Angelababy và Tỉnh Bách Nhiên nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Tình bạn này không quá ồn ào hay khoa trương, thế nhưng lại bền chặt và đáng trân trọng bật nhất trong làng giải trí.

Cho đến khi Angelababy chính thức ly hôn, Tỉnh Bách Nhiên được cho là người đã luôn ở bên, động viên và hỗ trợ cô cân bằng lại cuộc sống. Thậm chí theo đánh giá, tổng hợp từ truyền thông, Tỉnh Bách Nhiên mới là người giúp Angelababy cười nhiều nhất, sống đúng với chính mình nhất trong 10 năm qua chứ không phải Huỳnh Hiểu Minh. Cho đến hiện tại, đây vẫn là tình bạn showbiz đáng ngưỡng mộ đối với khán giả.

Kim Go Eun - Park Bo Gum

Kim Go Eun là người bạn bất ngờ của Park Bo Gum sau khi cả hai đóng chung bộ phim điện ảnh The Locker Girl vào năm 2015. Kể từ đó, Park Bo Gum và Kim Go Eun trở thành "cặp bài trùng", thường xuyên cùng nhau chụp ảnh hay quay quảng cáo chung.

Tình bạn tuyệt đẹp của cả hai còn thể hiện ở sự quan tâm, dành cho nhau sự bất ngờ. Ở fanmeeting đầu tiên của Kim Go Eun, Park Bo Gum đã xuất hiện không báo trước khiến nữ diễn viên lẫn khán giả vô cùng kinh ngạc. Hiện tại khán giả đều mong cặp bạn thân này sẽ tái xuất trong một dự án truyền hình nào đó.

Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà

Cùng nhau đóng chính và nổi tiếng nhờ Bỗng Dưng Muốn Khóc, cặp đôi Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải cũng sở hữu tình bạn "vạn người mê" trên màn ảnh Việt. Trong Bỗng Dưng Muốn Khóc, cả hai diễn viên vào vai người yêu của nhau, tạo nên chuyện tình công tử - lọ lem hết sức bình dị và gần gũi.

Tuy vậy, ngoài đời cặp ngôi sao đình đám chỉ dựng lại ở tình bạn thân thiết. Tăng Thanh Hà đã sớm không còn "mặn mà" với phim ảnh, dành thời gian cho gia đình và bản thân. Lương Mạnh Hải vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng đã ít sôi nổi hơn xưa. Tuy nhiên tình bạn giữa cặp sao Bỗng Dưng Muốn Khóc vẫn rất nồng ấm. Cả hai vẫn hay cùng nhau đi chơi, còn tương tác qua lại vô cùng đáng yêu trên mạng xã hội.

Leonardo DiCaprio - Kate Winslet

Cặp bạn thân kinh điển bậc nhất màn ảnh chắc chắn phải kể đến Leonardo DiCaprio - Kate Winslet. Vào năm 1997, bản "thiên tình sử" Titanic đã công phá màn ảnh rộng toàn cầu, trở thành phim đầu tiên đạt dấu mốc "tỷ đô" doanh thu. Cũng nhờ Titanic, cả DiCaprio và Winslet đều trở thành ngôi sao được săn đón nhất Hollywood.

Tuy rất đẹp đôi khi vào vai chàng Jack và nàng Rose nhưng Leonardo DiCaprio và Kate Winslet chỉ xem nhau như tri kỷ ngoài đời. Thậm chí Winslet còn từng khẳng định sẽ không yêu bạn thân của mình vì trên phim trường, cả hai đối xử với nhau như... những ông bạn. Ấy vậy mà tình bạn này đã kéo dài xấp xỉ 25 năm, lúc nào cũng tràn đầy sự ủng hộ cho nhau. Khi Leonardo DiCaprio nắm trong tay tượng vàng Oscar sau nhiều năm nỗ lực, Kate Winslet đã không cầm được nước mắt dưới hàng ghế khách mời.

Tình Bạn Vạn Người Mê - chiến dịch được phát động với các tuyến nội dung và chuỗi hoạt động tương tác trên đa nền tảng, sẽ cùng bạn "khoe khoang" những khoảnh khắc; trải lòng, ôn lại kỷ niệm xưa hay kể thật nhiều về tình bạn mà mình đang có. Vì tình bạn thật đẹp và tôi rất trân trọng những người bạn xung quanh, những mối quan hệ mà tôi có, cùng tham gia Tình Bạn Vạn Người Mê và đừng quên hashtag #tinhbanvannguoime để chúng ta có thể tìm thấy nhau, bạn nhé!

Nguồn ảnh: Sina, Variety

https://kenh14.vn/nhung-cap-ban-than-khac-gioi-buoc-ra-tu-loat-phim-dinh-dam-ai-dam-bao-nam-nu-chi-co-moi-tinh-yeu-20220714093759311.chn