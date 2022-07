Vai Wonder Woman suýt về tay mỹ nhân đẹp không thua gì Gal Gadot

Cho đến hiện tại, Wonder Woman vẫn là nữ siêu anh hùng kinh điển, xuất sắc nhất từng xuất hiện trong văn hóa đại chúng. Sự thể hiện hình tượng "công chúa chiến binh" DC trên màn ảnh cũng được khán giả yêu thích, gần đây nhất là bởi mỹ nhân Gal Gadot. Cũng nhờ vai diễn này, nàng Hoa hậu Israel 2004 mới bùng nổ danh tiếng khắp thế giới. Thế nhưng cơ hội này suýt nữa đã thuộc về một nữ diễn viên xinh đẹp không kém cạnh.

Theo Screen Rant, vào thời điểm DC và Warner Bros. bắt đầu công cuộc tuyển chọn diễn viên cho vai Wonder Woman, sao nữ Jaimie Alexander là một trong những cái tên sáng giá nhất. Không chỉ có ngoại hình bắt mắt, mạnh mẽ mà Alexander còn có kinh nghiệm diễn vai "đả nữ", thể hiện rõ ràng qua phần phim Thor của Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Jaimie Alexander - ngôi sao phim Thor từng suýt là Wonder Woman của DC

Việc các diễn viên đóng song song phim Marvel và DC không hề hiếm, thế nhưng trường hợp của Jaimie Alexander lại không đơn giản như vậy. Vai Lady Sif của Alexander không chỉ có trong Thor, mà xuất hiện trong nhiều dự án khác như Thor: The Dark World, Agents of S.H.I.E.L.D hay vừa rồi còn có Thor: Love and Thunder. Vì vướng bận với hợp đồng dài hạn của Marvel, Jaimie Alexander đành tạm biệt cơ hội ngàn vàng trở thành Wonder Woman.

Jaimie Alexander vướng hợp đồng với Marvel

Wonder Woman xuất hiện lần đầu trong Vũ trụ mở rộng của DC thông qua Batman V Superman: Dawn of Justice vào năm 2013. Đây cũng là năm mà Lady Sif trở lại trong Thor: The Dark World, đồng nghĩa với việc Jaimie Alexander bỏ lỡ vai diễn nàng Diana. Sau thời gian dài cân nhắc, cuối cùng Gal Gadot được lựa chọn và tạo nên phiên bản Wonder Woman xinh đẹp, hùng mạnh và có chiều sâu của màn ảnh rộng.

May mắn thay, Jaimie Alexander vẫn có trong tay nhiều dự án đình đám dù không trở thành Wonder Woman. Sau Thor, cô góp mặt trong nhiều phim hành động khác như The Last Stand (đóng cùng ngôi sao Arnold Schwarzenegger), Collision,... và chắc chắn sẽ tái xuất với hình tượng Sif trong tương lai của Marvel (vì Thor đã được xác nhận sẽ trở lại).

Jaimie Alexander đóng nhiều phim hành động song song với Marvel

