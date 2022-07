Đây là nữ chính bị ghét nhất hiện tại, diễn non lại vào vai yêu đàn anh hơn 21 tuổi

Màn ảnh châu Á không thiếu những cặp đôi "đũa lệch", thế nhưng không phải cặp đôi nào cũng thành công thuyết phục được người xem. Sở hữu diễn xuất vẫn còn non trẻ và nhiều thiếu sót, nữ chính này hiện tại đang trở thành đề tài tranh cãi khi đóng vai yêu đương cùng tiền bối lớn tuổi, khiến người xem không thể nào tin tưởng nổi họ đang là người yêu.

Oops! Mr. Superstar Hit on Me - dự án phim "tình yêu đũa lệch" đang gây tranh cãi của Thái Lan

Từng được giới thiệu tại sự kiện phim ảnh của GMM vào năm 2021, dự án Oops! Mr. Superstar Hit on Me (Chú Ơi! Em Yêu Anh) đã lên sóng vào cuối tháng 6 vừa qua và nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận của fan phim. Câu chuyện trong Oops! Mr. Superstar Hit on Me kể về mối tình "tréo ngoe" giữa nữ chính Cake (Jane Ramida) - một chuyên gia trang điểm và siêu sao châu Á Ton (Pong Nawat) kể từ đêm "chung giường" bất đắc dĩ tại tiệc đoàn phim.

Jane vào vai nữ chính...

... đóng cặp với đàn anh Pong hơn cô tận 21 tuổi

Bộ phim gây sốt khi lần đầu đánh dấu màn hợp tác "yêu đương" giữa nam thần hàng đầu Pong Nawat cùng đàn em kém anh tận 21 tuổi - nữ diễn viên trẻ Jane Ramida. Nếu là một fan của GMM thì chắc chắn ai cũng sẽ biết Jane Ramida thông qua series phim học đường The Gifted từng gây sốt một thời. Thế nhưng khi tham gia Oops! Mr. Superstar Hit on Me, vai nữ chính của Jane lại có phần gây tranh cãi, không chỉ bởi mối tình "chú cháu" mà còn ở diễn xuất non trẻ, không ổn định của bản thân cô.

Vừa yêu đương đàn anh vừa đóng với nhiều diễn viên hơn tuổi, Jane Ramida rõ ràng lép vế hơn hẳn

Tuy không phải "thảm họa" nhưng đứng trước những cái tên đàn anh, đàn chị hơn tuổi, lại dày dặn kinh nghiệm diễn xuất, Jane Ramida rõ ràng lạc lõng hẳn, không thể hiện được sự ăn ý như khi đóng cùng các bạn diễn trạc tuổi. Cô cố gắng thể hiện một cô nàng Cake thánh thiện, đáng yêu nhưng đôi khi lại không đạt, thậm chí nhạt nhẽo khi đứng cạnh đàn anh Pong.

Nữ chính không có "phản ứng hóa học" yêu đương với đàn anh Pong dù đã rất cố gắng

Hiện tại bộ phim cũng được đánh giá là không quá bùng nổ như dự kiến, mặc cho tên tuổi đình đám của Pong xưa nay. Tuy nhiên trong năm nay, Jane Ramida vẫn còn một dự án truyền hình nữa là Home School. Hi vọng khi trở về với "chốn quen" là thể loại học đường, Jane sẽ tìm lại được sự tự tin và tự nhiên trong diễn xuất của mình.

Jane Ramida sinh năm 1999, là nữ diễn viên và ca sĩ thần tượng đang hoạt động dưới trướng GMM

Jane gây sốt nhờ đóng The Gifted

Sắp tới cô sẽ trở lại trong dự án học đường hấp dẫn Home School (áo sọc đỏ - trắng)

Nguồn: GMM

