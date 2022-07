Đây mới là nam thần diễn đỉnh nhất phim Hàn hiện tại, hay cỡ nào mà ăn ý với Son Ye Jin hơn cả Hyun Bin?

Màn ảnh Hàn từ điện ảnh đến truyền hình đang đi vào nhịp độ sôi động trở lại, khi hàng loạt tác phẩm chất lượng bắt đầu đổ bộ. Tuy nhiên hiện tại, có một nam diễn viên đang hiển nhiên "trên cơ" tất cả nam chính khác vì diễn xuất tuyệt vời, lại tham gia một dự án đặc biệt được "nhào nặn" bởi bậc thầy điện ảnh, lại vừa chiến thắng giải quốc tế danh giá.

Tham gia siêu phẩm Decision to Leave (Quyết Tâm Chia Tay) của đạo diễn Park Chan Wook, nam diễn viên Park Hae Il bất ngờ tỏa sáng khi vào vai thám tử tư Hae Jun - người đi điều tra và bất ngờ rơi vào cuộc rượt đuổi tình ái cùng góa phụ Seo Rae (Thang Duy). Diễn xuất và sự ăn ý của Park Hae Il cùng Thang Duy đã khiến từng thước phim của Decision to Leave trở nên choáng ngợp, làm khán giả không khỏi nổi da gà.

Park Hae Il gây sốt nhờ đóng Decision to Leave - phim thắng giải lớn tại LHP Cannes 2022

Bén duyên với diễn xuất từ năm 2001, Park Hae Il lựa chọn theo đuổi thực lực hơn là con đường mau chóng nổi tiếng. Anh được biết đến với nhiều vai diễn "hóc búa" trong Jealousy is My Middle Name, Memories of Murder hay The Host, cộng tác với nhiều tên tuổi hàng đầu như Song Kang Ho, Bae Doona, đạo diễn Bong Joon Ho,...

Park Hae Il từng là nam thần góp mặt trong loạt bom tấn màn ảnh rộng Hàn Quốc

Thế nhưng không vì thế mà Park Hae Il buông lơi mảng truyền hình dài tập. Năm 2016, nam diễn viên tham gia The Last Princess cùng mỹ nhân Son Ye Jin. Thái độ làm việc của Park Hae Il đã khiến Son Ye Jin ấn tượng mãi không quên. Thậm chí tên chương trình Entertainment Relay của đài KBS2, nữ chính Hạ Cánh Nơi Anh đã lập tức lựa chọn Park Hae Il là bạn diễn ăn ý, tuyệt vời nhất từ trước đến nay của cô và mong rằng cả hai có cơ hội tái hợp trên màn ảnh trong tương lai.

Son Ye Jin lựa chọn Park Hae Il là bạn diễn ăn ý nhất của cô

Hiện tại ở tuổi U50, Park Hae Il vẫn rất chuyên tâm cho sự nghiệp diễn xuất, giờ đây đã trở thành một trong những cái tên "bảo chứng" cho bất kì tác phẩm nào mà anh tham gia - điều mà không phải ai cũng làm được và có được. Sau thành công của Decision to Leave, Park Hae Il sẽ trở lại với phim cổ trang chính kịch Hansan: Rising Dragon, hứa hẹn tiếp tục "công phá" màn ảnh rộng xứ kim chi.

Park Hae Il phong độ, cuốn hút dù đã ở tuổi U50

Park Hae Il kết hôn với vợ vào năm 2006. Trước kia cô từng là fan của Park Hae Il và chính thức nên duyên tại một buổi xem kịch

Nguồn: Allkpop

https://kenh14.vn/day-moi-la-nam-than-dien-dinh-nhat-phim-han-hien-tai-hay-co-nao-ma-an-y-voi-son-ye-jin-hon-ca-hyun-bin-20220718150752795.chn