VBOOKs – Kho tàng tri thức số chuẩn Việt trong kỷ nguyên mới

VBOOKs – nền tảng số hóa tri thức toàn diện

VBOOKs là nền tảng cung cấp sách và xuất bản phẩm điện tử (XBPĐT) đa dạng, cho phép người dùng mua lẻ từng nội dung hoặc sở hữu trọn bộ tuyển tập để lưu trữ lâu dài trong ‘tủ sách cá nhân’ của mình.

Không chỉ dừng lại ở việc đọc, VBOOKs mang đến trải nghiệm sách nói với chất lượng âm thanh chuẩn mực, bản quyền đầy đủ và giọng đọc được chọn lọc. Song song đó, ứng dụng còn cung cấp dịch vụ đặt mua sách giấy, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của người yêu tri thức.

Đối tượng mà VBOOKs hướng tới không chỉ là những độc giả yêu thích đọc và nghe sách, mà còn mở rộng tới các nhà xuất bản, tác giả mong muốn số hóa tác phẩm, cũng như doanh nghiệp, tổ chức muốn xây dựng thư viện điện tử riêng phục vụ đào tạo và phát triển nhân sự.

"Tủ sách cá nhân" cho mọi đối tượng

Giá trị khác biệt từ công nghệ

VBOOKs tạo nên giá trị khác biệt nhờ sự hậu thuẫn từ VNPT với hạ tầng IDC hiện đại và nền tảng dữ liệu lớn, mang đến kho sách nói và sách điện tử bản quyền, chất lượng cao cùng trải nghiệm vượt trội cho người dùng.

Ứng dụng tích hợp nhiều tính năng tiện ích như tìm kiếm thông minh bằng giọng nói, nghe ngoại tuyến, trình phát thu nhỏ đa nhiệm, tự động lưu điểm dừng, tùy chỉnh tốc độ đọc hay chế độ nghe trên ô tô. Công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp cá nhân hóa từ gợi ý sách, giọng đọc đến chăm sóc khách hàng, trong khi hệ thống bảo mật nội dung DRM bảo đảm an toàn bản quyền.

Không dừng lại ở đó, VBOOKs còn hướng tới giải pháp số hóa toàn diện cho cá nhân, tác giả, nhà xuất bản và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng sang tủ sách trực tuyến cho tổ chức, cộng đồng sáng tác, diễn đàn trao đổi và dịch vụ tặng – mua sách linh hoạt. Tất cả khẳng định tầm nhìn trở thành không gian tri thức sống động, nơi người dùng không chỉ tiếp nhận mà còn được chia sẻ và sáng tạo liên tục.

Gói cước đa dạng, phù hợp mọi nhu cầu

Để người dùng dễ dàng tiếp cận, VBOOKs triển khai nhiều gói cước linh hoạt: từ gói ngày (24h) cho nhu cầu trải nghiệm nhanh, đến gói tuần, tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng, với mức giá chỉ từ 3.000đ. Cách tiếp cận đa dạng này giúp mọi người, từ học sinh, sinh viên cho đến nhân viên văn phòng hay các tổ chức, đều có thể lựa chọn giải pháp phù hợp cho mình.

Chỉ từ 3 nghìn đồng/ngày, mở ra bầu trời tri thức

Thị trường sách số: cơ hội và cạnh tranh

Sức mạnh của VBOOKs đến từ nền tảng công nghệ hiện đại và hệ sinh thái khách hàng khổng lồ mà VNPT đang sở hữu, với hàng chục triệu thuê bao di động và truyền hình – một nguồn dữ liệu cùng tệp người dùng tiềm năng dồi dào. Tuy nhiên, thị trường sách số tại Việt Nam cũng đặt ra không ít thách thức, khi thói quen trả phí cho nội dung bản quyền của người dùng chưa thực sự phổ biến. Dẫu vậy, cơ hội vẫn rất rộng mở: nhu cầu số hóa tài liệu giáo dục, sự gia tăng thói quen đọc – nghe sách trực tuyến và khoảng trống trong mảng thư viện điện tử cho doanh nghiệp chính là hướng đi chiến lược mà VBOOKs có thể khai thác.

Hệ sinh thái toàn diện giúp người dùng không chỉ đọc – nghe mà còn sống cùng tri thức

Tri thức Việt trong hành trình số hóa

Sự ra đời của VBOOKs không chỉ góp phần thúc đẩy văn hóa đọc tại Việt Nam, mà còn mở ra một hướng đi mới trong tiến trình chuyển đổi số. Từ những cuốn sách giấy truyền thống đến audiobook và thư viện điện tử, tri thức giờ đây có thể đến gần hơn với mọi người, mọi lúc, mọi nơi. VBOOKs mang trong mình sứ mệnh lan tỏa tri thức chuẩn Việt, giúp mỗi người dùng không chỉ đọc – nghe mà còn sống cùng tri thức, để học tập, phát triển bản thân và đóng góp giá trị cho cộng đồng. Trong kỷ nguyên số, tri thức không còn bị giới hạn trong trang giấy, mà trở thành dòng chảy bất tận, và VBOOKs chính là chiếc cầu nối đưa tri thức Việt vươn xa.

Người dùng hiện có thể tải và trải nghiệm VBOOKs dễ dàng trên các kho ứng dụng di động, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình học tập và giải trí.

Tải VBOOKs ngay hôm nay tại https://vbooks.vn/ để bước vào kho tàng tri thức phong phú, nơi học tập và giải trí hòa quyện, và việc tiếp cận sách chưa bao giờ dễ dàng đến thế.