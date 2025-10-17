Vàng mới mua chưa đầy 3 tháng đã "gỉ sét", khách hốt hoảng, cửa hàng từ chối hoàn trả

Sự việc bắt đầu từ việc đổi trang sức

Ngày 23/5/2021, chị Hạ ở Trung Quốc mang chiếc vòng tay vàng mua từ năm 2017 đến cửa hàng Kim Gia Phúc để đổi lấy ba món trang sức mới: một vòng tay, một chuỗi hạt đeo tay và một mặt dây chuyền. Hình thức giao dịch là bù thêm tiền chênh lệch.

Chị Hạ cho biết, chiếc vòng tay được mua cho con đeo khoảng nửa tháng rồi cất đi vì bé còn nhỏ, còn chuỗi hạt thì chưa từng sử dụng. Thế nhưng khi chuẩn bị mang bộ trang sức về quê sau khoảng ba tháng, chị bất ngờ phát hiện vòng tay và chuỗi hạt xuất hiện nhiều vết nâu đỏ, trông như bị gỉ sét. Chuỗi hạt, dù chưa từng dùng, cũng xuất hiện những đốm đổi màu rõ rệt, đặc biệt phần thân chú chuột vàng chiếm hơn 1/3 diện tích bị phủ lớp nâu đỏ.

Cửa hàng từ chối hoàn trả, chỉ đề xuất đổi sản phẩm hoặc làm sạch

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Hạ mang sản phẩm quay lại cửa hàng để phản ánh. Nhân viên giải thích rằng nguyên nhân có thể do trang sức tiếp xúc với các chất chứa lưu huỳnh hoặc axit, dẫn đến oxy hóa bề mặt, đồng thời khuyến cáo có thể làm sạch vết ố bằng phương pháp chuyên nghiệp hoặc đổi sang sản phẩm khác. Tuy nhiên, chị Hạ bày tỏ lo ngại: nếu đã bị đổi màu một lần thì khả năng tái diễn vẫn rất cao. Chị kiên quyết yêu cầu hoàn trả tiền nhưng cửa hàng không chấp nhận. Cuối cùng, chị Hạ đồng ý đổi hai món trang sức bị đổi màu và bù thêm một khoản tiền để chọn sản phẩm khác.

Nguyên nhân khoa học phía sau hiện tượng đổi màu

Theo giải thích từ cửa hàng, trang sức vàng dù là vàng nguyên chất hay vàng đủ tuổi cũng có thể chứa tạp chất. Khi gặp môi trường có lưu huỳnh, axit, độ ẩm hoặc mồ hôi, bề mặt vàng có thể xuất hiện các đốm đỏ do quá trình oxy hóa lớp hợp kim bên ngoài. Một số chuyên gia kim hoàn cũng xác nhận rằng đây là hiện tượng bình thường với các loại trang sức pha hợp kim, và có thể xử lý bằng cách làm sạch hoặc đốt thử để kiểm tra chất lượng.

Nhân viên cửa hàng lưu ý, vàng có tính ổn định cao, chịu nhiệt tốt, nên khi đốt lớp tạp chất sẽ bị loại bỏ, giúp phân biệt thật - giả. Ngoài ra, để hạn chế tình trạng đổi màu, người dùng nên:

- Cất giữ trang sức trong hộp kín, tách riêng từng món;

- Tránh để tiếp xúc với mỹ phẩm, nước hoa, hóa chất tẩy rửa;

- Không đeo khi tắm, bơi hoặc làm việc nhà.

Bài học cho người tiêu dùng

Mặc dù cuối cùng chị Hạ đã đổi được sản phẩm mới, sự việc vẫn để lại nhiều lo lắng về chất lượng và quyền lợi người tiêu dùng. Với những món đồ có giá trị cao như vàng bạc, các chuyên gia nhấn mạnh rằng khách hàng nên tìm hiểu kỹ về thành phần hợp kim, phương pháp bảo quản và chính sách hậu mãi của cửa hàng trước khi mua, đồng thời đề xuất các cửa hàng minh bạch hơn trong quy trình kiểm định và bảo hành để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Sohu