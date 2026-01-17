Vàng 0,1 chỉ đang hot: Bảo Tín Mạnh Hải thông báo dừng bán từ ngày mai tại cửa hàng này

Mới đây trên Fanpage chính thức, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo tạm dừng bán sản phẩm vàng thuộc BST Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ tại cửa hàng số 16 Trần Duy Hưng, Hà Nội để đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể:

- Thời gian tạm dừng mở bán sản phẩm vàng 0,1 chỉ tại cửa hàng số 16 Trần Duy Hưng, Hà Nội: Từ 18/1/2026 - 25/1/2026.

- Địa điểm và khung giờ bán thay thế: Cửa hàng số 39 Nguyễn Trãi, Hà Nội, trong 2 khung giờ từ 8h30 sáng và từ 14h chiều.

- Số lượng mở bán: 70 sản phẩm/khung giờ.

Trước đó vào ngày 15/1, Bảo Tính Mạnh Hải cũng thông báo thay đổi số lượng, giờ mở bán sản phẩm vàng thuộc BST Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ. Những thay đổi này được áp dụng từ 16/1 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể như sau.

Tại TP.HCM: Cửa hàng số 608 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Mỗi ngày, cửa hàng sẽ bán 300 sản phẩm vàng 0,1 chỉ. Khách hàng có nhu cầu mua vàng 0,1 chỉ sẽ được phục vụ theo số phiếu vào các khung giờ khác nhau.

- Phiếu số từ 001 đến 100: Phục vụ sản phẩm từ 08h30 đến 10h30.

- Phiếu số từ 101 đến 200: Phục vụ sản phẩm từ 11h00 đến 14h00.

- Phiếu số từ 201 đến 300: Phục vụ sản phẩm từ 14h00 đến 17h00.

Tại Hà Nội: Cửa hàng số 163 Cầu Giấy và CT4A KĐT Bắc Linh Đàm

Từ 16/1/2026 đến hết 24/1/2026: Mỗi cửa hàng sẽ bán 200 sản phẩm/ngày. Mỗi khách hàng được mua tối đa 2 sản phẩm/ngày.

Tại các cửa hàng khác trên toàn quốc

Sản phẩm vàng thuộc BST Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ sẽ được bán tối đa 70 sản phẩm/ngày. Mỗi khách hàng mua tối đa 01 sản phẩm/ngày.

Đồng thời, Bảo Tín Mạnh Hải cũng nhấn mạnh: Thời gian phát phiếu và mở bán là 8h30 hằng ngày. Các cửa hàng thuộc hệ thống vàng Bảo Tín Mạnh Hải sẽ phục vụ theo thứ tự phiếu. Nếu khách hàng không có mặt khi đến lượt, cửa hàng sẽ hủy phiếu đặt mua.

Thương hiệu vàng này cũng cho biết thêm: Giải pháp đặt hàng online đang được hoàn tất để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.