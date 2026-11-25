U17 Việt Nam nỗ lực hết sức để thắng Mali, nuôi hy vọng đi tiếp tại U17 World Cup.

U17 Việt Nam đã trở lại sân tập với các bài tập phục hồi sau trận hòa kịch tính 3-3 trước U17 New Zealand. Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Dương chia sẻ với truyền thông về sự chuẩn bị của toàn đội cho cuộc đối đầu quan trọng với U17 Mali tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026.

Chân sút sinh năm 2009 thuộc lò đào tạo PVF cho biết ban huấn luyện đã kịp thời động viên các cầu thủ sau màn trình diễn trước U17 New Zealand, đồng thời nhắc nhở toàn đội nhanh chóng hướng sự tập trung sang thử thách kế tiếp. “Thầy đã động viên toàn đội vì chúng em có một trận đấu tốt, đã nỗ lực hết sức để giữ lại điểm số và duy trì cơ hội đi tiếp. Trận gặp Mali sắp tới sẽ rất quan trọng”, Văn Dương cho biết.

Theo Văn Dương, U17 Việt Nam sẽ có buổi họp chiến thuật để ban huấn luyện phân tích kỹ lưỡng về U17 Mali và đưa ra những yêu cầu cụ thể. Dù đối thủ đại diện châu Phi đã sớm giành vé đi tiếp, tiền đạo trẻ khẳng định toàn đội không được phép lơ là: “Em nghĩ Mali là đối thủ mạnh, bất kể họ sử dụng đội hình nào. Chúng em vẫn phải nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và cố gắng giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp”.

Theo Văn Dương (giữa), U17 Việt Nam sẽ cố gắng để giành vé đi tiếp (Ảnh: VFF)

Toàn đội hướng đến một kết quả tốt (Ảnh: VFF)

Ảnh: VFF

Đánh giá về đối thủ ở lượt trận hạ màn vòng bảng, Văn Dương nhận định U17 Mali sở hữu những lợi thế rõ rệt về thể hình, thể lực lẫn kỹ thuật. “Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng em cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu. Chúng em mới 17 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Toàn đội luôn cố gắng giúp đỡ nhau tốt nhất có thể. Với cá nhân em, mục tiêu chung của đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu”.

Đáng chú ý, Văn Dương vừa tái xuất sau chấn thương cổ chân gặp phải trước thềm giải đấu. Anh vắng mặt ở trận mở màn gặp U17 Bỉ trước khi được HLV Cristiano Roland trao suất đá chính ở cuộc chạm trán U17 New Zealand. “Chấn thương của em hiện đã ổn. Trận gặp New Zealand mới là lần đầu tiên em trở lại thi đấu nên thể lực chưa thể đạt mức tốt nhất. Em sẽ cố gắng hồi phục để có trạng thái tốt nhất cho trận cuối vòng bảng”, Văn Dương chia sẻ.

Bên cạnh giáo án hồi phục cho các cầu thủ cày ải ở cường độ cao sau trận hòa New Zealand, ban huấn luyện U17 Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng để đảm bảo nền tảng thể lực cho toàn đội. Khép lại phần chia sẻ, Văn Dương gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng đội tuyển, đồng thời bày tỏ kỳ vọng nguồn cổ vũ từ quê nhà và cộng đồng kiều bào sẽ tiếp thêm sức mạnh để U17 Việt Nam thi đấu hết mình trước U17 Mali, hướng tới kết quả thuận lợi nhất nhằm nuôi hy vọng góp mặt ở vòng 1/16.