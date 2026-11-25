Ronaldo rực sáng với bàn thắng thứ 987.

Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định phong độ bền bỉ đáng kinh ngạc ở tuổi 41 khi ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Al Nassr trước Al Sadd tại vòng bảng AFC Champions League, qua đó tiến thêm một bước dài trên hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Ngay ở phút thứ 13 của trận đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tự mình mang về một quả phạt đền sau tình huống xử lý khéo léo và tốc độ khiến hậu vệ đối phương phạm lỗi. Trên chấm 11m, dù vừa trải qua một lần sút hỏng trước đó, Ronaldo vẫn giữ được sự lạnh lùng vốn có để tung cú dứt điểm uy lực vào góc trái khung thành. Thủ môn Barsham của tuyển Qatar dù đoán đúng hướng nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của cú sút.

Ronaldo duy trì phong độ ổn định ở CLB (Ảnh: FBNV)

Pha lập công này giúp CR7 chính thức cán mốc 987 bàn thắng trong sự nghiệp, rút ngắn khoảng cách với kỷ lục 1.000 bàn xuống còn đúng 13 pha lập công. Thực tế, con số này suýt chút nữa đã giảm xuống còn 12 nếu bàn thắng thứ hai của Ronaldo ở cuối hiệp một không bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị.

Theo lịch trình từ nay đến hết năm 2026, Al Nassr vẫn còn 7 trận đấu phía trước, và có thể tăng lên thành 8 trận nếu vượt qua vòng bán kết Saudi Super Cup vào ngày 21/12. Với hiệu suất săn bàn ổn định, nếu có được 1 đến 2 trận đấu bùng nổ để lập cú đúp hoặc hat-trick, tiền đạo người Bồ Đào Nha hoàn toàn đủ khả năng chạm tay vào cột mốc 1.000 bàn ngay trong năm nay.

Bên cạnh cột mốc cá nhân của Ronaldo, trận đấu còn chứng kiến một tình huống gây tranh cãi đầy kịch tính. Sau khi ghi bàn gỡ hòa cho Al Sadd, tiền vệ Mohammed Waad đã cố tình chạy về phía khán đài cổ động viên Al Nassr và thực hiện điệu nhảy ăn mừng "siu" quen thuộc nhằm khiêu khích CR7 cùng người hâm mộ đội chủ nhà.

Tuy nhiên, màn trêu tức này nhanh chóng biến thành ác mộng đối với cầu thủ sinh năm 1999. Đến cuối hiệp một, Waad mất bình tĩnh và có hành vi nhổ nước bọt vào người Boushal bên phía Al Nassr. Tình huống phi thể thao này không qua được mắt tổ trọng tài VAR, khiến tiền vệ mang áo số 7 của Al Sadd phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân, khép lại một ngày thi đấu đáng quên.