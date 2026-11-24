Sau gần 4 năm giải nghệ, Ánh Viên trở lại và phá kỷ lục của chính mình.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tạo dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khi giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung 100m ngửa nữ, đồng thời phá kỷ lục Đại hội do chính cô thiết lập cách đây 8 năm.

Tại chung kết nội dung 100m ngửa nữ, Ánh Viên cán đích với thành tích 1 phút 02 giây 75, xuất sắc giành vị trí dẫn đầu. Thông số này giúp nữ kình ngư phá kỷ lục Đại hội cũ là 1 phút 03 giây 71, được chính cô thiết lập vào năm 2018.

Đáng chú ý, đây cũng là tấm HCV cá nhân đầu tiên của Ánh Viên kể từ khi trở lại thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Thành tích này đánh dấu màn tái xuất đầy ấn tượng của cựu kình ngư số một Việt Nam sau gần 4 năm tuyên bố giải nghệ.

Ánh Viên trở lại ấn tượng (Ảnh: Bùi Lượng)

Ánh Viên giành HCV cá nhân đầu tiên (Ảnh: Bùi Lượng)

Trước đó, ở vòng loại 100m ngửa nữ, Ánh Viên chỉ đạt thành tích 1 phút 07 giây 83, xếp thứ hai sau kình ngư 15 tuổi Trần Huyền Ngọc (1 phút 07 giây 11). Tuy nhiên, bước vào chung kết, kinh nghiệm và bản lĩnh của nữ kình ngư sinh năm 1996 đã được phát huy. Cô cải thiện thành tích hơn 5 giây để giành chiến thắng thuyết phục.

Người giành HCB là Thủy Tiên với thành tích 1 phút 03 giây 54, trong khi Trần Huyền Ngọc chỉ về đích thứ tư.

Trước đó, Ánh Viên đã có những dấu ấn nhất định trong ngày trở lại đường đua xanh. Cô góp công giúp đội bơi Quân đội giành HCV nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ. Ở nội dung 200m hỗn hợp nữ, nữ kình ngư giành HCB sau khi về đích với thành tích 2 phút 16 giây 30, xếp sau Võ Thị Mỹ Tiên.

Ở tuổi 30, Ánh Viên cho thấy cô vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh đáng kể tại đấu trường quốc nội. Việc giành HCV cá nhân và phá kỷ lục Đại hội sau 8 năm càng khiến màn tái xuất của nữ kình ngư trở nên đáng nhớ.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, Ánh Viên từng giành tới 9 HCV trước khi tuyên bố khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Sự trở lại năm nay không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là cơ hội để cô truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên trẻ của bơi lội Việt Nam.