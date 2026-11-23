Ánh Viên và nụ cười thoải mái ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Sau bốn năm rời xa đấu trường thành tích cao, sự trở lại của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Dù chỉ cán đích ở vị trí thứ hai và giành Huy chương Bạc nội dung 200m hỗn hợp nữ, hình ảnh gây ấn tượng mạnh nhất của cô gái sinh năm 1996 lại là nụ cười rạng rỡ xuyên suốt từ lúc khởi động cho đến khi chạm thành bể.

Chia sẻ ngay sau phần thi, Ánh Viên thừa nhận tâm thế lần trở lại này hoàn toàn khác biệt so với những năm tháng đỉnh cao đầy áp lực trước đây. Cựu tuyển thủ quốc gia bộc bạch: "Rất lâu rồi em mới được trở lại không gian như thế này. Trước đây, khi thi đấu, em luôn nghĩ mình phải đạt thành tích như thế nào. Nhưng hôm nay, khi bước ra hồ bơi, nhìn thấy các học trò và những người luôn ủng hộ mình, em cảm thấy rất vui".

Ánh Viên thoải mái thi đấu, không áp lực thành tích (Ảnh: Webthethao)

Với Ánh Viên, tấm Huy chương Bạc ở cự ly 200m hỗn hợp không mang lại cảm giác tiếc nuối, mà trái lại là một cột mốc đáng trân trọng. Cô chia sẻ: "Mặc dù hôm nay chỉ được HCB nhưng em cảm thấy thành tích này là thành quả cho những nỗ lực tập luyện suốt mấy tháng qua". Thực tế, trong suốt bốn năm không thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên vẫn duy trì nền tảng thể lực bền bỉ thông qua việc chạy bộ và tập luyện các môn thể thao phối hợp, tạo tiền đề thuận lợi cho ngày trở lại hồ bơi.

Phía sau quyết định xỏ kính tái xuất của "tiểu tiên cá" còn là một câu chuyện gia đình đầy cảm xúc. Ánh Viên tiết lộ động lực lớn nhất thúc đẩy cô bước lên bục xuất phát chính là mong muốn tiếp thêm lửa cho em trai - kình ngư Nguyễn Quang Thuấn. "Em muốn truyền một chút động lực cho em trai. Có thể em ấy thi đấu chưa tốt, nhưng trong thể thao có thắng, có thua. Em vẫn muốn em ấy cố gắng, dù thất bại cũng phải đứng dậy để tiếp tục thi đấu", cô nhắn nhủ.

Bên cạnh câu chuyện riêng, cựu kình ngư số một Việt Nam cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng vào lớp vận động viên kế cận đang từng bước tiếp nối hành trình trên đường đua xanh: "Em rất hy vọng một ngày nào đó Việt Nam sẽ trở thành cường quốc bơi lội ở Đông Nam Á. Em thấy các bạn nhỏ đều rất thích bơi và mong những giải đấu lớn, cùng các anh chị đi trước như em, sẽ trở thành động lực để các bạn cố gắng".

Khi được hỏi về kế hoạch thi đấu chuyên nghiệp trong thời gian tới, Ánh Viên cho biết bản thân chưa đưa ra quyết định cụ thể nào. Thay vào đó, ưu tiên hàng đầu của cô hiện tại là tận hưởng niềm vui vận động và tập trung lan tỏa phong trào học bơi, hướng tới mục tiêu phòng chống đuối nước trong cộng đồng.

Khép lại buổi chia sẻ, lý giải về nụ cười chưa từng tắt trên môi suốt cuộc đua, Ánh Viên nói giản dị: "Hôm nay em thi đấu không có áp lực nên cảm thấy rất vui. Có huy chương hay không có huy chương, em vẫn vui vì đây là cảm giác mà rất lâu rồi em mới được trải nghiệm lại". Không còn những gánh nặng thành tích trên vai, nụ cười tự tại của Ánh Viên có lẽ chính là dấu ấn đẹp nhất trong ngày cô trở lại với làn nước quen thuộc.