FIFA hết lời khen ngợi U17 Việt Nam tại World Cup.

Dù để thua sát nút 2-3 trước đối thủ mạnh U17 Bỉ trong trận ra quân tại VCK U17 World Cup 2026 tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam vẫn để lại dấu ấn đậm nét và nhận được sự tán dương đặc biệt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Trên trang chủ chính thức, FIFA đã dành nhiều lời khen có cánh cho tinh thần thi đấu cũng như chất lượng chuyên môn của đại diện Đông Nam Á. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới nhận định: “Tiền đạo Sỹ Bách của Việt Nam đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước bằng một cú đánh gót tuyệt đẹp. Đội tuyển châu Á cuối cùng đã để thua Bỉ với tỷ số 3-2, nhưng đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc”.

Màn trình diễn của U17 Việt Nam được FIFA đánh giá cao (Ảnh: VFF)

Thực tế trên sân đã chứng minh đánh giá của FIFA là hoàn toàn có cơ sở. Bị đánh giá thấp hơn hẳn đương kim Á quân châu Âu về cả thể hình lẫn kinh nghiệm trận mạc, U17 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin và tạo nên bất ngờ lớn với pha lập công mở tỷ số đầy ngẫu hứng của Lê Sỹ Bách. Khi U17 Bỉ thể hiện bản lĩnh để ghi liên tiếp 3 bàn thắng dẫn ngược lại, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn không hề nao núng. Đội bóng áo đỏ chủ động đẩy cao đội hình, chơi đôi công sòng phẳng và rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 sau tình huống đá phạt góc thành bàn đẹp mắt của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Thậm chí ở những phút cuối trận, U17 Bỉ đã phải gồng mình chống đỡ sức ép nghẹt thở từ những đợt lên bóng tìm bàn gỡ của tân binh đến từ Đông Nam Á.

Chia sẻ sau trận đấu đầy cảm xúc, HLV trưởng Cristiano Roland không giấu được niềm tự hào về các học trò: “U17 Việt Nam ghi tên vào sử sách chỉ vì tham gia giải đấu này. Đó là điều chúng ta mong muốn cho Việt Nam, bóng đá tiếp tục phát triển và các cầu thủ ngày càng trưởng thành hơn. Đây là thế hệ vàng. Tôi tự hào về những gì họ đã đạt được trước Bỉ. Ngay từ đầu, chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi muốn chơi một trận đấu tuyệt vời”.

Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của U17 Việt Nam, FIFA cũng điểm qua loạt bất ngờ thú vị của các tân binh ở lượt trận mở màn, nổi bật là chiến thắng 4-0 của Mozambique trước Đan Mạch hay việc Hy Lạp vượt qua Ai Cập với tỷ số 2-1.

Với tinh thần đang lên cao sau lời khen từ FIFA, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ bước vào lượt trận thứ hai gặp U17 New Zealand vào lúc 22h30 tối nay (23/11). Đây là cơ hội quan trọng để U17 Việt Nam hướng tới một chiến thắng, qua đó thắp sáng hy vọng giành vé đi tiếp tại sân chơi thế giới.