Pochettino đã đi vào lịch sử MU theo cách cay đắng nhất.

Chuyến làm khách trên sân Anfield tại vòng 11 Premier League 2026/27 rạng sáng 23/11 đã biến thành cơn ác mộng thực sự với tân HLV Mauricio Pochettino, khi Manchester United thảm bại 0-4 trước Liverpool và đẩy chiến lược gia người Argentina vào những cột mốc đáng quên trong lịch sử giải đấu.

Tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford trong bối cảnh "Quỷ đỏ" ngụp lặn ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, Pochettino được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích tinh thần và thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi của đội bóng. Thế nhưng, mọi toan tính chiến thuật của nhà cầm quân người Argentina sớm phá sản chỉ sau 8 phút bóng lăn. Trong nỗ lực ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của tiền đạo Alexander Isak, trung vệ trẻ Leny Yoro phạm lỗi và lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Theo thống kê, Pochettino đã trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Premier League chứng kiến học trò bị truất quyền thi đấu sớm đến vậy ngay ở trận ra mắt một CLB, phá sâu kỷ lục cũ ở phút 17 của Dean Blackwell dưới thời cựu HLV Egil Olsen (Wimbledon) trong cuộc đối đầu Watford năm 1999.

Màn ra mắt ác mộng với Pochettino (Ảnh: Getty)

Cú sốc mất người khiến hệ thống phòng ngự của đội khách lập tức sụp đổ. Ngay từ quả đá phạt trực tiếp sau pha phạm lỗi của Yoro, Dominik Szoboszlai đã tận dụng thành công để mở tỷ số trận đấu. Chưa kịp xốc lại đội hình, đại diện thành Manchester tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 13 khi Florian Wirtz dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Anfield. Việc phải nhận hai bàn thua kèm theo một tấm thẻ đỏ ngay trong 45 phút đầu tiên tiếp tục đưa Pochettino vào lịch sử theo cách cay đắng, khi ông trở thành chiến lược gia đầu tiên trải qua kịch bản tồi tệ này trong trận đấu chào sân tại giải Ngoại hạng Anh.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Liverpool trước một MU rệu rã cả về thể lực lẫn tinh thần. Đội chủ nhà không gặp nhiều khó khăn để ghi thêm hai bàn thắng nữa nhờ các pha lập công của Rio Ngumoha ở phút 66 và Victor Munoz ở phút 82, qua đó khép lại chiến thắng tưng bừng 4-0. Thất bại nặng nề trong ngày ra mắt khiến áp lực khổng lồ đè nặng lên vai Mauricio Pochettino ngay từ những bước đi đầu tiên tại Old Trafford, bởi sau 11 vòng đấu, Manchester United vẫn giậm chân ở vị trí thứ 19 và chỉ còn hơn đội bét bảng Crystal Palace vỏn vẹn 1 điểm.