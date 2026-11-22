Chuyện tình đầu đời của quý tử nhà Rooney khép lại, tập trung cho sự nghiệp tại MU.

Ở tuổi 17, cái tên Kai Rooney không chỉ thu hút sự chú ý trên sân cỏ mà còn nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông ở khía cạnh đời tư. Mới đây, mối tình giữa cậu cả nhà Wayne Rooney và nàng mẫu trẻ Rosa Jackson đã chính thức đi đến hồi kết.

Thông tin này được chính cựu thủ quân của Manchester United xác nhận khi xuất hiện trong chương trình podcast "Life at the Midpoint" do MC Gabby Logan dẫn dắt. Chia sẻ về cuộc sống của cậu con trai lớn, Wayne Rooney thẳng thắn tiết lộ Kai hiện đã quay trở lại trạng thái độc thân. Dù trước đó, tiền đạo trẻ của học viện "Quỷ đỏ" từng đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng mối quan hệ này đã không có được cái kết trọn vẹn.

Kai Rooney đã chia tay bạn gái người mẫu (Ảnh: IG)

Trước khi đường ai nấy đi, Kai Rooney và Rosa Jackson từng có quãng thời gian mặn nồng. Cặp đôi lần đầu lọt vào ống kính giới săn tin khi có buổi hẹn hò thân mật tại một nhà hàng Nando's hồi tháng 9 năm ngoái. Rosa Jackson sở hữu ngoại hình nổi bật và hiện đang là người mẫu trực thuộc công ty quản lý Industry Model Management tại Manchester, từng góp mặt trong một số dự án quảng cáo tiềm năng.

Việc con trai bắt đầu bước vào giai đoạn yêu đương tuổi mới lớn cũng mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho vợ chồng Wayne và Coleen Rooney. Cựu danh thủ người Anh hài hước thừa nhận anh và bà xã đang phải tập làm quen với việc cậu cả trưởng thành và dẫn bạn gái về nhà. Tuy nhiên, Rooney bày tỏ quan điểm khá cởi mở trong cách giáo dục con cái khi cho rằng các bậc phụ huynh không nên bao bọc quá mức, mà cần tôn trọng không gian riêng cũng như những lựa chọn cá nhân của con ở lứa tuổi vị thành niên.

Khép lại những ồn ào bên lề sân cỏ, Kai Rooney dường như đang dồn toàn bộ sự tập trung cho mục tiêu nối nghiệp người cha lừng danh. Sự nghiệp quần đùi áo số của chân sút 17 tuổi đang ghi nhận những tín hiệu vô cùng tích cực sau khi cậu vừa có màn ra mắt đội U21 Manchester United. Đây được xem là bước đệm quan trọng để Kai tiếp tục khẳng định bản thân tại lò đào tạo Carrington, hướng tới giấc mơ tiếp bước huyền thoại Wayne Rooney – người từng ghi tới 253 bàn thắng và giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong màu áo nửa đỏ thành Manchester.