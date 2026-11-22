Tìm hiểu FVS – "trợ lý video" trao quyền khiếu nại trực tiếp cho HLV tại sân chơi World Cup trẻ.

Tại VCK FIFA U177 World Cup 2026, bên cạnh màn trình diễn quả cảm trong trận thua sát nút 2-3 trước đối thủ mạnh U17 Bỉ hôm 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam còn có lần đầu tiên trải nghiệm Football Video Support (FVS) – công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video đang tạo ra nhiều nét tươi mới trên sân cỏ quốc tế.

U17 World Cup có Football Video Support (FVS) (Ảnh: Getty)

Được FIFA phát triển như một giải pháp tối giản và tiết kiệm chi phí hơn so với VAR, FVS hướng tới các giải đấu có điều kiện cơ sở vật chất vừa phải, chỉ sử dụng từ 1 đến 4 máy quay và không cần tới tổ trọng tài video chuyên trách. Điểm thú vị nhất tạo nên sự khác biệt của FVS nằm ở quyền chủ động thay vì trọng tài video tự động rà soát mọi pha bóng như VAR, quyền yêu cầu xem lại băng hình tại FVS được trao thẳng vào tay HLV trưởng của hai đội. Mỗi khi nhận thấy trọng tài chính có thể đã mắc sai lầm nghiêm trọng, ban huấn luyện sẽ trực tiếp giơ thẻ khiếu nại để yêu cầu "check" lại tình huống qua màn hình ngoài đường biên.

Để tránh việc lạm dụng làm vụn trận đấu, FIFA quy định FVS chỉ áp dụng cho 4 nhóm tình huống bước ngoặt: bàn thắng hoặc không bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp (không tính thẻ vàng thứ hai) và lỗi nhận diện nhầm cầu thủ bị phạt thẻ. Nếu khiếu nại chính xác khiến trọng tài thay đổi phán quyết, đội bóng sẽ được bảo toàn lượt yêu cầu; ngược lại, họ sẽ mất đi một quyền khiếu nại nếu trọng tài giữ nguyên quyết định ban đầu.

Các trận đấu của U17 World Cup 2026 đều sử dụng FVS (Ảnh: VFF)

Trong cuộc đối đầu kịch tính với U17 Bỉ, công nghệ này đã hoạt động hết công suất với tổng cộng 4 lần được kích hoạt từ cả hai khu vực kỹ thuật. Phía U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland đã 3 lần sử dụng quyền khiếu nại nhằm tìm kiếm sự công bằng cho các học trò: từ tình huống nghi bóng đã lăn hết biên ngang trước bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Bỉ trong hiệp 1, cho đến pha bóng nghi chạm tay trong vòng cấm và tình huống vào bóng quyết liệt của Louie van Gelder ở hiệp 2. Bên kia chiến tuyến, HLV Sven Vermant của U17 Bỉ cũng một lần yêu cầu trọng tài xem lại video để đòi thẻ đỏ đối với Nguyễn Lực sau một pha va chạm. Dù sau khi tham khảo màn hình, vị vua áo đen đều bảo lưu toàn bộ các nhận định ban đầu trên sân, nhưng sự hiện diện của FVS rõ ràng đã mang lại sự minh bạch và tâm lý yên tâm hơn cho các cầu thủ trẻ.

Thực tế, FVS mới chỉ được FIFA đưa vào thử nghiệm từ tháng 5/2024 tại giải trẻ FIFA Youth Cup (Thụy Sĩ) trước khi mở rộng sang các sân chơi U17 và U20 World Cup trong giai đoạn 2024–2026. Dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa thể thay thế hoàn toàn hệ thống VAR đồ sộ ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu, FVS đang chứng minh được giá trị thực tiễn như một công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp cuộc chơi bóng đá trẻ trở nên công bằng và hấp dẫn hơn.