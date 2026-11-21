Dư âm trận U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ: Đằng sau hai siêu phẩm là bài học đắt giá ở sân chơi World Cup.

Thất bại sát nút 2-3 của U17 Việt Nam trước đương kim á quân châu Âu - U17 Bỉ trong ngày ra quân World Cup U17 2026 mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Thế nhưng, nếu gạt qua sự phấn khích từ hai khoảnh khắc xuất thần của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực, bức tranh toàn cảnh về màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn bộc lộ những khoảng cách đáng kể về trình độ kiểm soát thế trận và bản lĩnh ở các thời điểm quyết định.

Hai khoảnh khắc siêu phẩm nức lòng người hâm mộ

Không thể phủ nhận U17 Việt Nam đã có một khởi đầu như mơ trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới. Trước một U17 Bỉ vượt trội về thể hình lẫn đẳng cấp, các cầu thủ trẻ Việt Nam không hề bước vào trận với tâm lý co cụm chịu trận. Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 từ pha đánh gót nhạy bén của Lê Sỹ Bách sau quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy, cùng siêu phẩm đá phạt góc thẳng vào lưới của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 84 đã khiến truyền thông Bỉ phải ngả mũ thán phục. Các trang tin uy tín như VoetbalNieuws hay Walfoot đều dùng những mỹ từ như "hai bàn thắng đẳng cấp thế giới" để nói về sự táo bạo của các chân sút áo đỏ. Đáng khen hơn, ngay cả khi bị dẫn 1-3 trong hiệp hai, đoàn quân của HLV Roland vẫn không buông xuôi mà vùng lên kiểm soát bóng tới 55% và tung ra 6 cú dứt điểm để tìm kiếm hy vọng.

U17 Việt Nam đã có một khởi đầu tự hào, quyết liệt (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, tỷ số sít sao trên bảng điện tử chưa phản ánh hết sự chênh lệch chuyên môn thực tế trên sân. Các thống kê kỹ thuật chỉ ra rằng Bỉ mới là đội làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và thường xuyên đưa bóng vào những vị trí thuận lợi. Đại diện châu Âu tung ra 15 cú sút (12 lần trong vòng cấm) với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,0, gấp năm lần con số 0,4 của Việt Nam. Trong khi Bỉ tạo ra 4 cơ hội ăn bàn rõ rệt và có tới 34 lần chạm bóng trong vùng cấm địa đối phương, U17 Việt Nam lại không có bất kỳ cơ hội mười mươi nào từ các tình huống bóng sống. Việc cả hai bàn thắng đều xuất phát từ những pha đá phạt góc là điểm sáng về khả năng tận dụng bóng chết, nhưng cũng cho thấy sự bế tắc nhất định trong khâu tổ chức tấn công bài bản.

Khoảng cách lớn nhất giữa hai đội nằm ở sự tập trung và khả năng duy trì cự ly đội hình trước sức ép cường độ cao. U17 Việt Nam đã đứng vững trong hơn nửa giờ thi đấu đầu tiên, nhưng lại sụp đổ chớp nhoáng chỉ trong vòng 3 phút cuối hiệp một (từ phút 39 đến 42). Khi thể lực suy giảm trước lối chơi pressing liên tục của Bỉ, hệ thống phòng ngự của Việt Nam bắt đầu bộc lộ những khoảng trống ở hành lang biên và khả năng bọc lót thiếu đồng bộ. Bàn thua thứ ba ở phút 60 càng tô đậm sự thua thiệt về tốc độ chuyển trạng thái, khi một tình huống mất bóng của Việt Nam lập tức bị đối phương trừng phạt bằng pha phản công chớp nhoáng.

U17 Việt Nam vẫn bộc lộ những khoảng cách về đẳng cấp ở sân chơi thế giới (Ảnh: VFF)

Một giải đấu lớn không thể được đánh giá trọn vẹn chỉ qua 90 phút đầu tiên. Thất bại 2-3 trước ứng viên vô địch như U17 Bỉ là một bài kiểm tra chất lượng, giúp ban huấn luyện nhìn rõ những gì đội bóng đang có và những lỗ hổng cần vá ngay lập tức. Trước mắt thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn còn hai cuộc đối đầu mang tính quyết định với New Zealand (ngày 23/11) và Mali (ngày 26/11) – đội bóng vừa phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước đại diện châu Đại Dương. Giữ vững sự tự tin đã thể hiện, đồng thời khắc phục triệt để bài toán thể lực và sự tập trung ở những thời khắc nhạy cảm sẽ là chìa khóa để U17 Việt Nam nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội.