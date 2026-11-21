HLV Cristiano Roland tự hào về màn trình diễn quả cảm của U17 Việt Nam trước U17 Bỉ.

Dù để thua 2-3 U17 Bỉ ở lượt trận mở màn bảng G VCK FIFA U17 World Cup 2026, màn trình diễn tự tin cùng hai bàn thắng vào lưới đối thủ đẳng cấp châu Âu của U17 Việt Nam đã mang lại niềm tự hào lớn cho HLV Cristiano Roland và người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Brazil thừa nhận sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội, nhưng nhấn mạnh rằng sự chuẩn bị bài bản đã giúp U17 Việt Nam tạo nên bất ngờ. Theo ông, ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ lưỡng điểm mạnh, điểm yếu của đại diện châu Âu để tìm ra phương án khai thác hiệu quả. "Đối thủ hôm nay có chất lượng rất tốt và là một cái tên tầm cỡ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Roland tự hào về màn trình diễn của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Phân tích sâu hơn về diễn biến chuyên môn, thuyền trưởng của U17 Việt Nam cho rằng chính bàn thắng mở tỷ số sớm đã kích thích U17 Bỉ đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép nghẹt thở. Dưới cường độ chơi bóng tốc độ cao của đối phương, các cầu thủ trẻ Việt Nam bắt đầu bộc lộ những hạn chế về nền tảng thể lực, dẫn đến việc xuất hiện các khoảng trống nơi hàng phòng ngự và bị đối thủ khai thác.

Dẫu vậy, điểm sáng lớn nhất khiến nhà cầm quân người Brazil hài lòng chính là bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của toàn đội. Ngay cả khi rơi vào thế bị dẫn bàn, U17 Việt Nam vẫn kiên cường bám đuổi, nỗ lực tổ chức tấn công đến những phút cuối cùng để khép lại trận đấu với hai pha lập công đầy cảm xúc. "Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh lời khen ngợi dành cho nỗ lực của các học trò, HLV Cristiano Roland cũng tái khẳng định triết lý đề cao sức mạnh tập thể. Ông cho rằng bóng đá là môn chơi của cả một hệ thống và không một cá nhân xuất sắc nào có thể một mình giải quyết mọi vấn đề trên sân. Thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ để mỗi cầu thủ thấu hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân vì mục tiêu chung.

Hướng tới lượt trận tiếp theo tại bảng G, toàn đội sẽ nhanh chóng mổ xẻ băng hình trận gặp U17 Bỉ nhằm phát huy những điểm tích cực và khắc phục triệt để các sai sót.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại trận đấu hôm nay, rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận tiếp theo. Cũng giống như hôm nay, toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất”, HLV Cristiano Roland cho biết.