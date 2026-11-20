21 cầu thủ U17 Việt Nam trong danh sách chính thức tham gia cuộc hành trình lịch sử tại đấu trường thế giới.

Vào lúc 20h00 tối nay (20/11), đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland sẽ chính thức bước vào hành trình lịch sử tại vòng chung kết World Cup U17 năm 2026 bằng cuộc chạm trán đầy thử thách với đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ trên sân Số 9 Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar).

Danh sách 21 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026:

Ảnh: VFF



