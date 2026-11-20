U17 Việt Nam chào sân World Cup.

Vào lúc 20h00 tối nay (20/11), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình lịch sử tại vòng chung kết World Cup U17 năm 2026 bằng cuộc chạm trán đầy thử thách với đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ trên sân Số 9 Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar).

Thông tin về trận đấu

Trong lần đầu tiên vươn mình ra sân chơi đẳng cấp nhất thế giới ở lứa tuổi trẻ, thầy trò HLV Cristiano Roland phải đối mặt với một đối thủ vượt trội trên nhiều phương diện. U17 Bỉ không chỉ dày dạn kinh nghiệm trận mạc tại đấu trường World Cup mà còn sở hữu nền tảng thể hình lý tưởng bậc nhất giải đấu. Với chiều cao trung bình lên tới 1m839, đại diện châu Âu đứng thứ ba về thể hình trong tổng số 48 đội tham dự. Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam nằm trong nhóm những đội bóng có vóc dáng khiêm tốn nhất giải khi chỉ đạt mức trung bình 1m752, xếp hạng 43/48.

U17 Việt Nam bước vào World Cup (Ảnh: AFC)

Sự chênh lệch rõ rệt về thể chất báo hiệu một thế trận mà U17 Bỉ sẽ tận dụng tối đa các pha bóng bổng, những đường chuyền vượt tuyến cùng lối chơi giàu tốc độ để bào mòn thể lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Vì vậy, nhiệm vụ tiên quyết đặt ra cho hệ thống phòng ngự của HLV Cristiano Roland là phải hóa giải hiệu quả các tình huống không chiến. Đặc biệt, sự tập trung và bản lĩnh trong những phút nhập cuộc mang ý nghĩa sống còn; bởi nếu để thủng lưới sớm trước sức ép dồn dập của đối thủ, tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ rất dễ bị dao động, dẫn đến nguy cơ vỡ trận.

Dẫu vậy, bóng đá luôn chứa đựng những biến số để các đội bóng bị đánh giá thấp hơn tạo nên bất ngờ. Một khi đã đứng vững qua khoảng thời gian đầu trận và ổn định được nhịp độ, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể phát huy sở trường kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ. Dàn cầu thủ cao lớn của Bỉ dù mạnh mẽ trong tranh chấp nhưng chưa chắc đã xoay xở tốt trong phạm vi hẹp. Sự khéo léo, nhanh nhẹn của các cầu thủ Việt Nam sẽ là chìa khóa để tìm đường xuyên phá hàng thủ đối phương.

Song song với đấu pháp, bài toán phân phối thể lực cũng đòi hỏi sự tính toán chi li từ ban huấn luyện. Thay vì bị cuốn vào lối chơi tốc độ và tốn sức của đối thủ, U17 Việt Nam cần chủ động điều tiết nhịp độ, chọn đúng thời điểm để tăng tốc hoặc giảm nhịp nhằm tránh rơi vào tình trạng hụt hơi ở giai đoạn cuối trận.

Trước một đối thủ ở đẳng cấp hàng đầu châu lục, giới chuyên môn và người hâm mộ nước nhà không đặt nặng áp lực phải giành chiến thắng lên đôi vai các tuyển thủ trẻ. Trong ngày chào sân World Cup, chỉ cần U17 Việt Nam thi đấu đúng với bản sắc, phát huy trọn vẹn những phẩm chất kỹ thuật tốt nhất và gây ra được nhiều khó khăn cho đương kim á quân châu Âu, đó đã là một khởi đầu trọn vẹn cho hành trình lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà.