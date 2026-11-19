Toàn cảnh thể thức thi đấu U17 World Cup 2026.

Diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026, Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn về quy mô khi áp dụng thể thức mở rộng với sự góp mặt của 48 đội tuyển. Xuyên suốt giải đấu sẽ có tổng cộng 104 trận tranh tài, mở ra cơ hội cọ xát đỉnh cao và cánh cửa đi tiếp rộng mở hơn cho các nền bóng đá trẻ, trong đó có đội tuyển U17 Việt Nam.

Tại giai đoạn vòng bảng, 48 đội tuyển được chia đều vào 12 bảng đấu (từ bảng A đến bảng L), mỗi bảng gồm 4 đội. Dựa trên 4 nhóm hạt giống đã phân loại trước đó, quá trình bốc thăm tuân thủ nguyên tắc hạn chế các đội thuộc cùng một liên đoàn châu lục nằm chung bảng. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm (thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm) để xác định thứ hạng.

Trong trường hợp có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau sau 3 lượt trận, Ban tổ chức sẽ lần lượt xét đến các chỉ số phụ nhằm đảm bảo tính công bằng. Ưu tiên hàng đầu là thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm (bao gồm điểm số, hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn thắng). Nếu vẫn bất phân thắng bại, thứ hạng sẽ được định đoạt thông qua hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn thắng trên toàn bộ vòng bảng. Hai tiêu chí cuối cùng được áp dụng là điểm fair-play (tính dựa trên số thẻ phạt: thẻ vàng trừ 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp trừ 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp trừ 4 điểm, thẻ vàng kèm thẻ đỏ trực tiếp trừ 5 điểm) và bốc thăm may rủi.

U17 Việt Nam sẽ vào vòng 32 đội nếu nhất, nhì bảng G hoặc thuộc 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt (Ảnh: AFC)

Sự hấp dẫn của thể thức mới nằm ở quy định xét vé vào vòng loại trực tiếp. Thay vì chỉ lấy hai đội dẫn đầu như trước đây, giải đấu năm nay trao quyền đi tiếp vào vòng 32 đội cho tới 2/3 số đội tham dự. Cụ thể, 24 đội xếp nhất và nhì ở 12 bảng sẽ giành vé trực tiếp, trong khi 8 tấm vé còn lại thuộc về 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Do không thể xét đối đầu trực tiếp giữa các bảng, nhóm đội hạng ba này sẽ được so sánh dựa trên tổng điểm, hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng toàn bảng, điểm fair-play và cuối cùng là bốc thăm. Bước vào vòng 32 đội, giải đấu chuyển sang thể thức loại trực tiếp một trận qua các vòng 1/8, tứ kết, bán kết trước khi tìm ra nhà vô địch ở trận chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, hành trình của U17 Việt Nam tại sân chơi thế giới năm nay nằm ở bảng G cùng các đối thủ Mali, Bỉ và New Zealand. Đây được đánh giá là bảng đấu giàu tính cạnh tranh với sự hiện diện của đại diện châu Âu là Bỉ và thế lực bóng đá trẻ châu Phi là Mali. Tuy nhiên, với cơ chế mở rộng suất đi tiếp cho cả các đội xếp thứ ba có thành tích tốt, thầy trò ban huấn luyện hoàn toàn có cơ sở để tính toán chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu nhằm hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Cùng với bảng G của U17 Việt Nam, cục diện các bảng đấu còn lại cũng hứa hẹn nhiều kịch tính ngay từ vạch xuất phát. Với mật độ thi đấu dày đặc và thể thức giàu tính cạnh tranh, FIFA U17 World Cup 2026 hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc bóng đá trẻ sôi động, giải đấu để những ngôi sao tương lai của bóng đá thế giới bước ra ánh sáng.