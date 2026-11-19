David và Victoria Beckham rạng rỡ niềm tự hào đến ủng hộ con trai Romeo ra mắt phim đầu tay.

Vợ chồng David và Victoria Beckham không giấu nổi niềm tự hào khi có mặt để cổ vũ con trai Romeo trong buổi công chiếu bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Huyền thoại bóng đá Anh và cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls đã sánh bước cùng quý tử Romeo (24 tuổi) và bạn gái của anh là Kim Turnbull tại buổi công chiếu toàn cầu bộ phim Forty Love, diễn ra ở rạp Le Grand Rex, thủ đô Paris (Pháp). Cặp đôi còn gây sốt với khoảnh khắc nắm tay cực tình cảm khi bước vào sự kiện.

Beckham cùng vợ đến chúc mừng con trai thứ 2 (Ảnh: Backgrid)

Cả hai nắm tay đầy tình cảm (Ảnh: Backgrid)

Vợ chồng Beckham cùng Romeo và bạn gái (Ảnh: Sun)

Trong sự kiện trọng đại đánh dấu bước ngoặt lấn sân sang màn ảnh rộng. Ở tác phẩm tình cảm đồng tính của điện ảnh Pháp này, chàng người mẫu vào vai một ngôi sao quần vợt đang lên nhưng lại đem lòng yêu chính đối thủ của mình là Sacha Gallo (do Paul Kircher thủ vai). Trong những hình ảnh được nhà sản xuất Studio Canal hé lộ, Romeo và bạn diễn nam có nhiều phân cảnh tình cảm nồng nhiệt.

Đáng chú ý, lần xuất hiện quây quần của gia đình Beckham diễn ra chỉ vài ngày sau khi tờ The Sun tiết lộ thông tin Victoria đã chủ động làm hòa với con trai cả Brookly.

Thời gian qua, vợ chồng Brooklyn và Nicola Peltz được cho là đang giữ khoảng cách với nhà Beckham. Mâu thuẫn gia đình từng được chính Brooklyn đề cập trong một tâm thư dài trên Instagram vào hồi tháng 1 với tuyên bố dứt khoát: "Tôi không muốn hòa giải với gia đình mình". Trong bài viết này, anh cáo buộc mẹ đã chiếm mất điệu nhảy đầu tiên mà vợ chồng anh lên kế hoạch cho đám cưới năm 2022, đồng thời cho rằng bố mẹ từng gây áp lực buộc anh ký giấy từ bỏ quyền sở hữu thương hiệu mang tên mình. Thời điểm đó, đại diện của David và Victoria từ chối bình luận, còn bạn bè thân thiết của cặp đôi thì kịch liệt phủ nhận các cáo buộc này.

Tuy nhiên, động thái mới nhất vào tuần trước cho thấy căng thẳng đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo nguồn tin từ The Sun, Victoria đã hoàn tất toàn bộ thủ tục giấy tờ để cả ba cậu con trai là Brooklyn, Romeo và Cruz chính thức nắm quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại gắn với tên riêng của từng người vào tháng tới. Một người thân cận với gia đình cũng chia sẻ rằng vợ chồng David và Victoria vẫn luôn đặt hy vọng vào một cuộc hàn gắn trọn vẹn trong tương lai gần.