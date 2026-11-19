Cập nhật bảng xếp hạng FIFA sau FIFA Days tháng 11.

Sau loạt trận quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã tụt một bậc xuống vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA. Dù vậy, việc giữ vững suất trong Top 100 thế giới vẫn mang lại lợi thế đáng kể cho thầy trò đội tuyển trước thềm lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á.

Cụ thể, thất bại trước Kyrgyzstan tối 17/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 5,3 điểm, qua đó còn lại tổng cộng 1.228,34 điểm. Cùng thời điểm, đối thủ bám đuổi sát sao là đội tuyển Mozambique giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ethiopia để nâng tổng điểm lên 1.230,92 điểm, vượt qua Việt Nam với cách biệt 2,58 điểm để chiếm giữ vị trí thứ 98.

Do lịch thi đấu quốc tế toàn cầu đã chính thức khép lại trong năm nay và không còn đợt FIFA Days nào từ nay đến hết tháng 12, hạng 99 thế giới cũng là thứ hạng chốt sổ năm 2026 của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 với vị trí 99 FIFA (Ảnh: Hữu Đệ)

Dẫu sụt giảm nhẹ về thứ bậc, vị trí trong Top 100 vẫn giúp bóng đá Việt Nam bảo toàn suất nằm trong nhóm hạt giống số 2 khu vực châu Á khi bước vào lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2030. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn tránh được hàng loạt đối thủ sừng sỏ cùng nhóm như Jordan, Oman, Syria, Palestine, Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan, chỉ phải đối đầu với một đội thuộc nhóm hạt giống số 1 gồm Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Qatar, Iraq hoặc UAE.

Xét riêng tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2026 ở ngôi vị số 2. Dẫn đầu khu vực là Thái Lan ở hạng 90 thế giới sau bước nhảy vọt 3 bậc ở loạt trận tháng 11. Xếp ngay phía sau Việt Nam lần lượt là Indonesia (hạng 116), Malaysia (hạng 133), Philippines (hạng 135) và Singapore (hạng 149).