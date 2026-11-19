Tham vọng giữ chân CR7 đến năm 2027, Al Nassr mở đường cho màn kết hợp giữa hai cha con nhà Ronaldo.

CLB Al Nassr đang ấp ủ một kế hoạch đầy tham vọng nhằm thuyết phục siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục gắn bó với đội bóng đến năm 2027, qua đó mở ra viễn cảnh lịch sử để hai cha con anh cùng nhau thi đấu chuyên nghiệp.

Theo tiết lộ từ kênh truyền hình Channel One (Ả Rập Xê Út), ban lãnh đạo Al Nassr đang tích cực đàm phán gia hạn hợp đồng với CR7. Điểm nhấn đặc biệt nhất trong lời đề nghị này chính là việc đội bóng vùng Vịnh dự định đôn cậu con trai Cristiano Ronaldo Jr. lên đội một ngay trong mùa giải 2027. Đây được xem là "chìa khóa" giúp chân sút người Bồ Đào Nha hiện thực hóa một trong những tâm nguyện lớn nhất cuối sự nghiệp, được trực tiếp ra sân thi đấu bên cạnh con trai mình.

Al Nassr lên kế hoạch cho Ronaldo thi đấu cùng con trai (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, ở tuổi 16, Cristiano Jr. đang ăn tập tại học viện đào tạo trẻ của Al Nassr và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những "viên ngọc thô" sáng giá của lò đào tạo này. Nhờ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng bản năng săn bàn nhạy bén thừa hưởng từ người cha nổi tiếng, tiền đạo trẻ này cũng đã có cơ hội khoác áo các đội tuyển trẻ của Bồ Đào Nha. Việc được góp mặt ở đội một Al Nassr sẽ là bước đệm hoàn hảo để Cristiano Jr. trui rèn bản lĩnh và học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ người cha huyền thoại.

Nếu bản kế hoạch táo bạo của Al Nassr trở thành hiện thực, làng túc cầu thế giới sẽ được chứng kiến một khoảnh khắc vô tiền khoáng hậu khi hai thế hệ nhà Ronaldo cùng đứng chung một chiến tuyến ở cấp độ chuyên nghiệp.

Dẫu vậy, năm 2027 cũng được dự báo là cột mốc mang tính bước ngoặt đối với cá nhân Cristiano Ronaldo. Khi đó, siêu sao sinh năm 1985 sẽ chính thức bước sang tuổi 42. Dù từng nhiều lần thẳng thắn thừa nhận ngày giải nghệ đang đến gần và bản thân phải cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng duy trì thể trạng đỉnh cao, nhưng cho đến nay CR7 vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo treo giày chính thức nào. Chính vì thế, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào màn kết hợp lịch sử giữa hai cha con nhà Ronaldo trên sân cỏ trong tương lai gần.