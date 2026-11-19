U17 Việt Nam trước "ngọn núi" mang tên U17 Bỉ.

Vào lúc 20h00 ngày 20//11, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại U17 World Cup 2026 gặp U17 Bỉ.

Ngay trong lần đầu tiên bước ra sân khấu lớn FIFA U17 World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland đã lập tức phải đối mặt với một thử thách cực đại mang tên U17 Bỉ. Chạm trán một trong những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch ngay ở trận ra quân bảng G không chỉ là bài toán hóc búa về mặt điểm số, mà còn là thước đo chuẩn xác nhất để U17 Việt Nam định vị thực lực của mình trước tiêu chuẩn hàng đầu của bóng đá trẻ thế giới.

U17 Bỉ mạnh cỡ nào?

Sức mạnh của "Tiểu Quỷ đỏ" không chỉ nằm trên lý thuyết mà đã được chứng minh bằng thành tích thực chiến đầy thuyết phục. Lứa cầu thủ sinh năm 2009 này vừa tạo nên cơn sốt khi lần đầu tiên đưa bóng đá Bỉ lọt vào trận chung kết U17 EURO 2026. Trên hành trình ấy, họ quật ngã cường quốc đào tạo trẻ U17 Pháp với tỷ số 2-1 ở bán kết và chỉ chịu khuất phục trước Italy trên chấm luân lưu may rủi. Mang đến Qatar đội hình được ví như "thế hệ vàng" mới, HLV trưởng Sven Vermant – huyền thoại của Club Brugge không giấu giếm tham vọng phá vỡ cột mốc hạng Ba năm 2015 để tiến thẳng tới trận đấu cuối cùng.

U17 Bỉ là thử thách lớn trong lần đầu ra sân chơi World Cup của U17 Việt Nam (Ảnh: Getty)

Dù danh sách 21 tuyển thủ Bỉ dự giải có 100% quân số thi đấu trong nước và thiếu vắng một vài gương mặt do CLB Anderlecht từ chối nhả người, chiều sâu lực lượng của họ vẫn vượt trội so với phần còn lại của bảng đấu. Gần hai phần ba đội hình trưởng thành từ ba lò đào tạo trứ danh là KRC Genk, Club Brugge và Royal Antwerp, tạo nên sự gắn kết tự nhiên. Đáng chú ý, nhiều cầu thủ trẻ của Bỉ đã dạn dày kinh nghiệm thi đấu vượt cấp tại giải hạng Nhì quốc gia. Tiêu biểu là nhạc trưởng Xander Dierckx – người đã thường xuyên đá chính ở đội một Royal Antwerp, hay "em út" sinh năm 2010 Matteo Soria từng lập cú đúp tại UEFA Youth League.

Thử thách với U17 Việt Nam

Đối đầu với một tập thể toàn diện như vậy, U17 Việt Nam sẽ phải giải quyết hàng loạt bài toán nan giải, mà rõ rệt nhất là sự chênh lệch về thể hình. Với chiều cao trung bình lên tới gần 1m85 (17/21 cầu thủ cao trên 1m80, nổi bật là trung vệ Edgard Opoku cao 1m95), U17 Bỉ sở hữu ưu thế tuyệt đối trong các pha không chiến. Những tình huống phạt góc, đá phạt cố định hay tạt bóng sớm từ hai biên chắc chắn sẽ tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành của U17 Việt Nam. Để hóa giải, hàng thủ của HLV Cristiano Roland buộc phải duy trì sự tập trung cao độ, chủ động áp sát sớm để ngăn chặn đối thủ tạt bóng và hạn chế tối đa những pha phạm lỗi quanh khu vực cấm địa.

Rõ ràng, việc chạm trán U17 Bỉ ngay ngày ra quân là một lịch thi đấu bất lợi, đòi hỏi các cầu thủ trẻ Việt Nam phải nhanh chóng vượt qua sự bỡ ngỡ và áp lực tâm lý. Dẫu vậy, trong bóng đá trẻ, những trận cầu ở đẳng cấp cao nhất luôn mang lại giá trị trui rèn vô giá. Nếu có thể đứng vững, thi đấu kỷ luật để hướng tới mục tiêu thực tế là giành ít nhất 1 điểm, U17 Việt Nam sẽ tạo ra một cú hích tinh thần khổng lồ, làm bàn đạp vững chắc trước khi bước vào hai trận quyết đấu mang tính quyết định tấm vé đi tiếp gặp U17 New Zealand và U17 Mali.