Cười đùa với tấm băng đội trưởng, Bruno Fernandes và Cancelo bị chỉ trích.

Chiến thắng đầu tiên của Bồ Đào Nha ở kỷ nguyên hậu Cristiano Ronaldo đang bị lu mờ bởi những tranh cãi ngoài sân cỏ, khi Bruno Fernandes và João Cancelo bị người hâm mộ cáo buộc có hành động chế giễu người đàn anh vĩ đại.

Ở lượt trận vừa qua tại UEFA Nations League, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Xứ Wales. Đây là trận đấu đánh dấu cột mốc đặc biệt với cá nhân Bruno Fernandes khi anh ghi bàn thắng đầu tiên trong vai trò đội trưởng chính thức của tuyển Bồ Đào Nha. Đến khi rời sân nhường chỗ cho đồng đội, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United đã trao lại tấm băng thủ quân cho hậu vệ João Cancelo.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Jorge Jesus nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ một đoạn video hậu trường lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, Bruno Fernandes chủ động gọi người quay phim hướng ống kính về phía João Cancelo. Bắt được khoảnh khắc này, Cancelo liền chỉ tay vào tấm băng đội trưởng trên cánh tay, mỉm cười và nói đùa: "Quay đội trưởng ở đây này, giờ tôi là chủ tịch ở đây rồi. Chụp cho ngài chủ tịch một kiểu nào!"

Bruno Fernandes bị chỉ trích vì thái độ với chiếc băng đội trưởng

Câu nói đùa tưởng chừng vô hại này lập tức thổi bùng tranh cãi gay gắt trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Nhiều ý kiến cho rằng Fernandes và Cancelo đang cố tình mỉa mai Cristiano Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi vừa nói lời giã từ đội tuyển quốc gia sau những bất hòa với HLV Jorge Jesus trong đợt tập trung gần đây.

Sở dĩ cụm từ "chủ tịch" trở nên nhạy cảm là bởi trong những năm cuối khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo từng vướng vào không ít tin đồn về việc sở hữu quyền lực ngầm, can thiệp sâu vào khâu lựa chọn nhân sự và lối chơi vượt quá giới hạn của một người đội trưởng thông thường. Trên các diễn đàn dành cho fan, hàng loạt cổ động viên bày tỏ sự phẫn nộ, gọi hành động của bộ đôi ngôi sao này là "thiếu tôn trọng cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước nhà".

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả có cái nhìn cởi mở hơn lại lên tiếng bênh vực hai tuyển thủ Bồ Đào Nha. Họ cho rằng dư luận đang suy diễn quá mức một khoảnh khắc vui đùa tự nhiên sau trận đấu, bởi thực chất cả đội chỉ đang chia vui nhân dịp João Cancelo lần đầu tiên trong sự nghiệp được vinh dự đeo tấm băng thủ quân của đội tuyển quốc gia.