Trước trận ra quân tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh yếu tố tự tin, tinh thần thoải mái của U17 Việt Nam.

Trước thềm trận ra quân gặp U17 Bỉ tại FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 tối nay (20/11), huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội. Theo nhà cầm quân người Brazil, điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ trẻ cần bước vào sân với tâm thế tự tin và không quá đặt nặng áp lực kết quả.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị trước giải, ông Roland khẳng định U17 Việt Nam đã làm tốt nhất trong khả năng của mình. Dù thừa nhận các đối thủ tại World Cup đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, vị thuyền trưởng này vẫn đặt trọn niềm tin vào tinh thần thi đấu của các học trò.

Trả lời báo chí trong buổi tập cuối cùng trước ngày ra quân, HLV Cristiano Roland bộc bạch: “Trong trận đấu ra quân, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”.

U17 Việt Nam thoải mái trước trận đấu đầu tiên ở World Cup (Ảnh: VFF)

Nhằm giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực tâm lý trước giờ bóng lăn, buổi tập chiều 19/11 đã được ban huấn luyện thiết kế theo hướng nhẹ nhàng, cởi mở thay vì nhồi nhét chiến thuật. HLV Roland chủ yếu đứng ngoài quan sát và nhường quyền điều hành cho các trợ lý. Trợ lý Brandi Regato Neto mở đầu buổi tập bằng các trò chơi vận động giàu tiếng cười, trước khi chia đội đá đối kháng trên nửa sân để duy trì cảm giác bóng và sự gắn kết.

Lý giải về cách tiếp cận này, chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh giá trị đặc biệt của sân chơi thế giới đối với sự nghiệp của các cầu thủ trẻ: “Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình”.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, HLV Cristiano Roland cũng yêu cầu toàn đội tuân thủ đấu pháp và duy trì bản sắc trong lối chơi, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp cùng cường độ thi đấu để thích ứng với nhịp độ cao của giải đấu. Ban huấn luyện cũng đặc biệt chú trọng rèn luyện khả năng giữ cân bằng tâm lý, giúp các cầu thủ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu chẳng may mắc sai sót trên sân.

“Tôi muốn các em cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra”, HLV Cristiano Roland khẳng định.