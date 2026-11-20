Lịch thi đấu và kênh phát sóng trực tiếp U17 Việt Nam tại VCK U17 World Cup 2026.

Lúc 20h00 tối nay (20/11), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá U17 thế giới (FIFA U17 World Cup 2026) diễn ra tại Qatar.

Nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ lần lượt trải qua ba thử thách quan trọng ở giai đoạn vòng bảng. Cụ thể, U17 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc chạm trán với đối thủ mạnh U17 Bỉ vào lúc 20h00 tối nay (20/11).

Ba ngày sau đó, vào lúc 22h30 ngày 23/11, toàn đội sẽ bước vào lượt trận thứ hai gặp U17 New Zealand, trước khi khép lại vòng bảng bằng màn đọ sức với đại diện châu Phi là U17 Mali vào lúc 20h00 ngày 26/11 (tất cả đều tính theo giờ Việt Nam).

U17 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup bặp Bỉ (Ảnh: VFF)

Để chuẩn bị cho sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi 17, đội tuyển U17 Việt Nam đã sang Qatar tập huấn từ ngày 11/11 và có bước chạy đà tích cực với hai trận giao hữu bất bại (thắng U17 Fiji 2-0 và hòa U17 Panama 1-1). Toàn bộ các trận đấu vòng bảng của đội tuyển sẽ được tổ chức tại tổ hợp thể thao hiện đại Aspire Zone ở thủ đô Doha, nơi quy tụ 8 sân thi đấu liền kề nhau.

Về bản quyền truyền hình tại Việt Nam, FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn quyền phát sóng toàn bộ giải đấu. Người hâm mộ cả nước có thể theo dõi trực tiếp và cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland thông qua hệ thống ứng dụng FPT Play trên các thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng, Smart TV) hoặc truy cập trực tiếp vào website fptplay.

FIFA U17 World Cup 2026 là kỳ giải quy tụ tới 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng đấu. Theo thể thức mới, cơ hội đi tiếp được mở rộng đáng kể khi có tới 32 đội giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp (vòng 1/16), bao gồm hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù rơi vào bảng đấu nhiều thách thức, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm lý hưng phấn, U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ và viết tiếp dấu ấn cho bóng đá trẻ nước nhà trên đấu trường thế giới.