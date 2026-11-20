Giải mã “thị trấn bóng đá” nơi U17 Việt Nam đá World Cup 2026.

Hôm nay 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam chính thức bước vào hành trình lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 gặp đội tuyển U17 Bỉ. Thay vì tranh tài tại những sân vận động khổng lồ có sức chứa hàng chục nghìn chỗ ngồi thường thấy ở các kỳ World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ thi đấu tại Aspire Zone – một tổ hợp thể thao hiện đại ở Al Rayyan, thuộc vùng đô thị Doha (Qatar) với thiết kế đặc biệt được ví như một "thị trấn bóng đá thu nhỏ".

U17 Việt Nam sẽ thi đấu ở tổ hợp thể thao Aspire Zone (Ảnh: Aspire Zone)



Được xây dựng như một thành phố thể thao kiểu mẫu, Aspire Zone không chỉ gây ấn tượng bởi hệ thống sân bãi, cơ sở tập luyện và y học thể thao đạt chuẩn quốc tế mà còn bởi cách bố trí các sân đấu vô cùng độc đáo. Trong số 104 trận đấu của giải vô địch U17 thế giới quy tụ 48 đội tuyển, phần lớn các cuộc đối đầu được tổ chức gói gọn trên 8 mặt sân nằm sát nhau trong cùng một khu phức hợp, chỉ cách nhau một quãng đi bộ ngắn. Nhờ mô hình tập trung này, ban tổ chức có thể sắp xếp tới 8 trận đấu diễn ra trong cùng một ngày, thậm chí nhiều trận tranh tài song song cùng thời điểm.

Hình ảnh nhìn từ trên cao của tổ hợp thể thao này (Ảnh: Aspire Zone)

Chính cấu trúc liền kề ấy đã mang lại một trải nghiệm chưa từng có cho người hâm mộ. Khác với sự ngăn cách của những khán đài đồ sộ truyền thống, các sân tại Aspire Zone có quy mô vừa phải với khu vực khán giả bố trí áp sát mặt cỏ, cho phép cổ động viên theo dõi từng bước chạy của các cầu thủ ở cự ly rất gần. Chỉ với một tấm vé ngày (Day Pass), khán giả có thể thong thả đi bộ từ sân này sang sân khác để thưởng thức liên tiếp nhiều trận cầu đỉnh cao trong bầu không khí sôi động, gần gũi tựa như một lễ hội dã ngoại bóng đá. Thậm chí, khoảng cách gần giữa các mặt sân còn tạo nên nét thú vị hiếm gặp khi tiếng reo hò ăn mừng từ sân bên cạnh liên tục vọng sang, đôi lúc khiến cả cầu thủ lẫn khán giả dưới sân phải ngỡ ngàng vì không rõ đội bóng nào vừa ghi bàn.

Bên cạnh yếu tố thuận tiện, các sân đấu tại Aspire Zone còn mang đậm dấu ấn tôn vinh lịch sử bóng đá nước chủ nhà. Thay vì chỉ đánh số đơn thuần, toàn bộ các mặt sân sử dụng tại giải đều được đặt theo tên của những huyền thoại từng làm rạng danh bóng đá Qatar. Tại vòng bảng, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có hai trận thi đấu trên sân số 9 mang tên Adel Mallala – cựu hậu vệ lừng danh của Qatar trong thập niên 1980, và một trận trên sân số 8 mang tên Mahmoud Soufi – chân sút huyền thoại từng ghi 12 bàn thắng sau 20 trận tại các vòng loại World Cup.

Không chỉ là điểm hẹn lý tưởng của người hâm mộ với chuỗi hoạt động fanzone, ẩm thực và giao lưu văn hóa đa sắc màu, Aspire Zone còn được ví như "thiên đường" đối với giới tuyển trạch viên. Việc các sân đấu tập trung tại một địa điểm giúp hơn 130 tuyển trạch viên đến từ các câu lạc bộ hàng đầu thế giới dễ dàng di chuyển, quan sát và đánh giá trực tiếp hàng trăm tài năng trẻ từ 48 quốc gia chỉ trong một ngày. Với hạ tầng đồng bộ từ Học viện Aspire danh tiếng cho tới bệnh viện y học thể thao Aspetar và nhà thi đấu đa năng Aspire Dome, tổ hợp thể thao này hứa hẹn sẽ là bệ phóng hoàn hảo để U17 Việt Nam tận hưởng bầu không khí bóng đá đỉnh cao và viết nên dấu ấn đáng nhớ tại sân chơi thế giới.