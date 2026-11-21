Đánh gót tinh tế, sút phạt góc thành bàn: U17 Việt Nam khiến báo chí Bỉ kinh ngạc ngày ra quân World Cup.

Ngay sau trận mở màn bảng G tại VCK U17 World Cup 2026 diễn ra ở Doha (Qatar) giữa U17 Bỉ 3-2 U17 Việt Nam, truyền thông Bỉ đã dành sự thán phục đặc biệt cho màn trình diễn của U17 Việt Nam, nhất là hai bàn thắng tuyệt đẹp xuất phát từ chấm phạt góc. Trang tin hàng đầu nước Bỉ Het Laatste Nieuws (HLN) giật dòng tít đầy cảm xúc: "Dù bị chọc thủng lưới bởi 2 siêu phẩm, U17 Bỉ vẫn đánh bại U17 Việt Nam với cách biệt tối thiểu trong trận mở màn World Cup", đồng thời gọi chiến thắng của thầy trò HLV Sven Vermant là màn khởi đầu "đầy thót tim" trước sự phản kháng mạnh mẽ từ đại diện Đông Nam Á.

Truyền thông Bỉ "ngả mũ" trước siêu phẩm của cầu thủ U17 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Điểm nhấn khiến báo chí Bỉ ngỡ ngàng nhất chính là cách các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên những bàn thắng để đời. Đặt mình vào tâm trạng của thủ thành Mattis Seghers (người đang khoác áo CLB Anderlecht), tờ HLN bình luận đầy thú vị rằng thủ môn của U17 Bỉ thực tế không phải làm việc quá vất vả trong trận ra quân, nhưng lại phải hai lần vào lưới nhặt bóng sau những pha lập công xứng đáng trở thành ứng cử viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Trang báo Bỉ miêu tả lại đầy đủ hai khoảnh khắc bùng nổ ấy, bắt đầu từ pha nhập cuộc đầy hưng phấn của U17 Việt Nam ở phút thứ 4, khi Lê Sỹ Bách thực hiện cú đánh gót tinh tế từ quả phạt góc khiến thủ môn Seghers cùng toàn bộ hàng thủ Bỉ hoàn toàn bất ngờ, mang về bàn thắng lịch sử ở sân chơi World Cup. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục khiến cả cầu trường ngỡ ngàng với cú sút phạt góc đưa bóng xoáy thẳng vào lưới. Tờ HLN gọi đây là một "bàn thắng Olympic" mẫu mực và dự đoán chắc chắn cả hai siêu phẩm này sẽ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Sỹ Bách và Nguyễn Lực tạo ra khoảnh khắc bùng nổ (Ảnh: VFF)

Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho U17 Việt Nam, truyền thông Bỉ cũng thẳng thắn nhìn nhận màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục của đội nhà. Bài viết chỉ ra rằng lối chơi của U17 Bỉ vẫn thiếu sự thanh thoát cần thiết, và họ phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của bộ đôi đang khoác áo CLB Genk là Tinus Moorthamer, Kiyan Achahbar ở cuối hiệp 1 cùng tình huống phản công sắc bén của Anthony Philips (KV Kortrijk) trong hiệp 2 mới có thể nhọc nhằn giành trọn 3 điểm. Ngoài yếu tố chuyên môn, tờ HLN cũng lưu ý rằng nhịp độ trận đấu trong hiệp 2 bị cắt vụn khá nhiều do ban huấn luyện hai đội liên tục sử dụng quyền khiếu nại xem lại băng hình. Khép lại bài viết, trang báo Bỉ để lại lời bình luận hóm hỉnh rằng thủ thành Mattis Seghers chắc chắn đang hy vọng mình sẽ không phải làm nền cho bất cứ siêu phẩm nào nữa tại giải đấu năm nay.