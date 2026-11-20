Cập nhật thông tin trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ tại bảng G - U17 World Cup 2026.

Vào lúc 20h00 tối nay (20/11), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình lịch sử tại vòng chung kết World Cup U17 năm 2026 bằng cuộc chạm trán đầy thử thách với đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ trên sân Số 9 Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar).

U17 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Thông tin trước trận đấu

Để chuẩn bị cho sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi 17, đội tuyển U17 Việt Nam đã sang Qatar tập huấn từ ngày 11/11 và có bước chạy đà tích cực với hai trận giao hữu bất bại (thắng U17 Fiji 2-0 và hòa U17 Panama 1-1).

Trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup trẻ, U17 Việt Nam phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên U17 Bỉ – đương kim á quân châu Âu đầy bản lĩnh và sở hữu nền tảng thể hình vượt trội (chiều cao trung bình 1m839, xếp thứ 3/48 đội, bỏ xa mức 1m752, hạng 43/48 của Việt Nam).

Trước sức ép từ lối chơi giàu tốc độ, bóng bổng và những đường chuyền vượt tuyến của đối thủ, thầy trò HLV Cristiano Roland buộc phải giữ vững sự tập trung ở hàng thủ để tránh bàn thua sớm gây vỡ trận, đồng thời phân phối thể lực hợp lý nhằm tránh hụt hơi cuối trận. Một khi đứng vững trước sóng gió ban đầu, sự khéo léo và khả năng phối hợp nhóm nhỏ ở phạm vi hẹp sẽ là "chìa khóa" để các cầu thủ Việt Nam khai thác điểm yếu xoay xở của dàn hậu vệ cao lớn bên phía đại diện châu Âu. Không chịu áp lực nặng nề về mặt kết quả, chỉ cần thi đấu đúng bản sắc và tạo ra được thế trận sòng phẳng trước đối thủ hàng đầu châu lục, đó đã là màn chào sân đầy tự hào của bóng đá trẻ Việt Nam.